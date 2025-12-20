T20 World Cup 2026: 'कोई कसूर नहीं फिर भी', पांच स्टार खिलाड़ी जिन्हें मिली टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह

T20 World Cup 2026: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप और अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है. चयनकर्ताओं के अध्यक्ष अजित अगरकर, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने मुंबई में बीसीसीआई हेड क्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीम का ऐलान किया. टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के पास है, जबकि अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है. शुभमन गिल के उपकप्तान बनने से पहले अक्षर पटेल की सूर्या के डिप्टी थे. वहीं शुभमन गिल खराब फॉर्म के चलते टीम में जगह नहीं बना पाए हैं. इसके अलावा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को अभी भी अपनी वापसी का इंतजार है. जबकि टीम संयोजन को ध्यान में रखते हुए जितेश को बाहर बैठना पड़ा है.

पांच नाम जिन्हें नहीं मिली वर्ल्ड कप टीम में जगह

शुभमन गिल

शुभमन गिल टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान हैं. एशिया कप 2025 से पहले उन्हें टी20 फॉर्मेट का भी उपकप्तान बना दिया गया था. माना जा रहा था कि गिल को देर-सबेर टी20 फॉर्मेट की कप्तानी भी सौंप दी जाएगी, लेकिन गिल ने छोटे फॉर्मेट में अपने प्रदर्शन से लगातार निराश किया है. ऐसे में उन्हें बाहर बैठना पड़ा है.

वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित करने वाले गिल टी20 फॉर्मेट में प्रभावहीन रहे. एक, दो या तीन नहीं, बल्कि गिल लगातार 15 मैचों में फ्लॉप रहे हैं. पिछली 15 पारियों में गिल ने 24.25 की साधारण औसत से मात्र 291 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया है.

जितेश शर्मा

जितेश शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन वह फिर भी टीम में जगह नहीं बना पाए हैं. संजू के आने से टीम के पास विकेटकीपर है. ऐसे में जितेश की भूमिका सिर्फ फिनिशर की रह जाती है और इसके लिए रिंकू सिंह है. रिंकू के साथ साथ हार्दिक पांड्या भी है. वहीं अक्षर पटेल और सुंदर भी बल्लेबाजी करते हैं. ऐसे में टीम संयोजन को देखें तो जितेश को मौका नहीं मिली है.

यशस्वी जायसवाल

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को अभी भी बाहर बैठना पड़ेगा. अभिषेक और संजू ने मिले मौकों पर खुद को साबित किया और इसने टी20 फॉर्मेट में जायसवाल के रास्ते बंद कर दिए. जायसवाल टेस्ट और वनडे में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन टी20 के लिए उन्हें अभी भी अपने मौके का इंतजार है.

अजीत अगरकर ने जायसवाल को लेकर कहा,"हम पूछ रहे हैं कि हर किसी की राय में सबसे अच्छी पोजीशन क्या है. क्या किसी के साथ समझौता किया जा रहा है? एक क्वालिटी खिलाड़ी टीम में आ रहा है. अब कोई जायसवाल के बारे में बात नहीं कर रहा है, जबकि वह पिछली वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे. उम्मीद है कि वर्ल्ड कप आने तक हम सब कुछ ठीक कर लेंगे,"

मोहम्मद सिराज

टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में खुद को साबित कर चुके मोहम्मद सिराज की टीम में जगह ही नहीं बन पा रही है. साथ ही उनका रिकॉर्ड भी इस फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए अच्छा नहीं है. अर्शदीप और बुमराह के कंधों पर तेज आक्रमण की जिम्मेदारी होगी. इसमें उन्हें शिवम दुबे और हार्दिक का साथ मिलेगा. टीम संयोजन के हिसाब से भी सिराज को बाहर रहना पड़ा है.

ऋषभ पंत

भारतीय चयनकर्ता मन बना चुके हैं कि वह ऋषभ पंत को सभी फॉर्मेट में नहीं आजमाएंगे. ऐसे में भी ऋषभ पंत को बाहर बैठना पड़ा है. टी20 टीम में विकेटकीपर के तौर पर संजू सैमसन मौजूद है. जबकि पांचवें नंबर पर हार्दिक है. ऐसे में भी ऋषभ पंत की जगह नहीं बनती है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड: सूर्य कुमार यादव (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह

यह भी पढ़ें: T20 World Cup: अजित अगरकर ने बताया क्यों शुभमन गिल, जितेश शर्मा को नहीं मिली वर्ल्ड कप टीम में जगह

यह भी पढ़ें: AUS vs ENG: ट्रेविस हेड ने लगातार चौथे टेस्ट में ठोका शतक, डॉन ब्रैडमैन के महारिकॉर्ड की बराबरी कर मचाया तहलका