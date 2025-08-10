विज्ञापन
Asia Cup 2025 के लिए टीम इंडिया के उप-कप्तान की रेस में ये खिलाड़ी सबसे आगे

Team India Vice-Captain for Asia Cup 2025: भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा और उसके सभी मैच दुबई में खेलने की संभावना है.

Team India Vice-Captain for Asia Cup 2025: एशिया कप (Asia Cup 2025 Schedule) 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आयोजित किया जाएगा. मौजूद ड्राफ्ट कार्यक्रम के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य ग्रुप मैच रविवार (14 सितंबर) को दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा. दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी एक ही ग्रुप में हैं और अगले रविवार (21 सितंबर) को सुपर 4 मैच में फिर से आमने-सामने होने की उम्मीद है. भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा और उसके सभी मैच दुबई में खेलने की संभावना है.

इस बीच आगामी एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. RevSportz के रिपोर्ट्स के अनुसार, युवा बल्लेबाज और भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill as Team India Vice-Captain for Asia Cup 2025) को टूर्नामेंट में उप-कप्तान की भूमिका सौंपी जा सकती है.

गिल ने हाल के महीनों में सभी फार्मेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए खुद को टीम के अहम हिस्से के रूप में साबित किया है. हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ समाप्त हुए टेस्ट सीरीज में अपनी कप्तानी का जौहर और बल्लेबाजी में तकनीक और मैच की परिस्थिति के हिसाब से ढलने की क्षमता उन्हें उप-कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार बनाती है.

भारत का एशिया कप ग्रुप लीग कार्यक्रम

10 सितंबर: भारत बनाम यूएई

14 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्तान

19 सितंबर: भारत बनाम ओमान

