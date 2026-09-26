कप्तान गिल फिट हैं तो जायसवाल का क्या होगा? बैटिंग कोच कोटक ने तोड़ी चुप्पी, जडेजा की वापसी पर दिया अपडेट

बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने कन्फर्म किया है कि भारतीय कप्तान शुभमन गिल को कोई गंभीर चोट नहीं है और वह रविवार को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले पहले वनडे मैच में खेलने के लिए फिट हैं. शुक्रवार को प्रैक्टिस सेशन के दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एक उछलती हुई गेंद से गिल की दाहिनी कोहनी पर जोर से चोट लगी थी. इस दाएं हाथ के बल्लेबाज को मैदान पर लगभग 20 मिनट तक इलाज की जरूरत पड़ी, जिसके बाद वह नेट्स में थ्रोडाउन खेलने के लिए लौटे.
मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोटक ने कहा, 'मुझे लगता है कि वह ठीक हैं और खेलने के लिए तैयार हैं.' कोटक ने भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने आ रही लगातार सिलेक्शन की उलझनों पर भी बात की, खासकर टैलेंटेड ओपनर यशस्वी जायसवाल के बारे में, जो सभी फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद अक्सर टीम से बाहर रहते हैं.
गिल और रोहित शर्मा की मौजूदगी के कारण जायसवाल को ज्यादातर समय बाहर ही रहना पड़ा है. 'देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन और कई खिलाड़ियों के अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से हो रहा है. जायसवाल के बारे में हम सभी जानते हैं कि वह बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है, वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं.
जायसवाल पर दिया बड़े अपडेट
कोटक ने आगे कहा कि, 'वह टीम का हिस्सा हैं और सपोर्ट स्टाफ के तौर पर हम जाहिर तौर पर उनकी स्किल्स, प्रैक्टिस और माइंडसेट का ध्यान रखते हैं और गौतम भी उनसे काफी बात करते हैं, लेकिन कभी-कभी, मान लीजिए कि अगर तीन बहुत अच्छे विकेटकीपर हैं, तो उनमें से सिर्फ एक ही खेलेगा. इसलिए, ऐसा नहीं है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है. मुझे बस लगता है कि यह खेल का हिस्सा है.' 'उन्हें कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए और अपने मौकों का इंतजार करना चाहिए. अब तक, जब भी टीम को उनकी जरूरत पड़ी है और उन्हें मौका मिला है, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है. तो, मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता कि आप मुझसे असल में क्या पूछना चाहते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि हम उनकी स्किल्स और प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं. हम देखते हैं कि वह कहां हैं, कैसा खेल रहे हैं और जब वह टीम के साथ होते हैं तो क्या करते हैं. हम बस इतना ही कर सकते हैं और हम यही करते हैं,'
रवींद्र जडेजा की भूमिका पर बोले कोटक
कोटक ने अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की व्हाइट-बॉल टीम में भूमिका पर भी बात की, क्योंकि वह वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं, जबकि अक्षर पटेल एशियाई खेलों के लिए T20I टीम में हैं. उन्होंने कहा कि, 'मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से टीम में शामिल होने के दावेदार हैं. साउथ अफ्रीका सीरीज में, जब अक्षर को आराम दिया गया था, तब जडेजा खेले थे. उसके बाद, मेरा मतलब है, ज़ाहिर है, मैं सिलेक्शन पैनल का हिस्सा नहीं हूं. इसलिए, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या सोच है. मुझे बस इतना लगता है कि जो कोई भी भारत के लिए खेलता है, वह निश्चित रूप से उन 20-25 खिलाड़ियों में से एक होता है जो टीम में हो सकते हैं.
उन्होंने कहा कि, 'जडेजा एक शानदार ऑलराउंडर हैं. हम सभी जानते हैं- आप उनके रिकॉर्ड देख सकते हैं. मेरा मतलब है, टीम कैसे बनेगी और सेलेक्टर, कप्तान और हेड कोच किस तरह का कॉम्बिनेशन चुनेंगे, यह दूसरी बात है. उसके लिए समय है, लेकिन मेरे हिसाब से जडेजा दुनिया के सबसे अच्छे फील्डर्स में से एक हैं. कोटक ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि, “वह बॉलिंग और बैटिंग करते हैं और उनके पास जो अनुभव है - क्योंकि मेरा पक्का मानना है कि अनुभव का कोई मुकाबला नहीं है. तो, जैसे हम रोहित, विराट, जडेजा को देखते हैं, वे सभी टीम में बहुत अनुभव लाते हैं. तो, जडेजा भी उनमें से एक हैं और वह निश्चित रूप से टीम के बहुत काम के सदस्य हैं.'
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(आईएएनएस इनपुट के साथ)
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