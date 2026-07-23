'भारत के भविष्य के लिए', नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ चल रहे विवाद पर शुभमन गिल ने तोड़ी चुप्पी

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने गुरुवार (23 जुलाई 2026) को नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच अपील की कि सभी को संवेदनशीलता और आपसी सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए और छात्रों के हितों को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए. गिल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किए गए एक संदेश में कहा कि युवा पीढ़ी को सीखने, सपने देखने और देश के भविष्य को आकार देने के लिए हर मौका मिलना चाहिए.

गिल ने लिखा, 'एक युवा भारतीय के रूप में मेरा मानना है कि हमारी पीढ़ी को सीखने, सपने देखने और उस भविष्य को बनाने के लिए हर अवसर मिलना चाहिए जिसकी हम सभी आकांक्षा रखते हैं.' छब्बीस साल के गिल ने कहा कि वह उन युवाओं का सम्मान करते हैं, जिन्होंने पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने का रास्ता चुना है.

उन्होंने कहा, 'मुझे हर उस युवा के लिए बहुत सम्मान है जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने में विश्वास रखता है.' किसी विशेष प्रदर्शन या राजनीतिक मुद्दे का उल्लेख किए बिना गिल ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और छात्रों की चिंताओं से निपटने के दौरान सहानुभूति रखने की अपील की.

उन्होंने लिखा, 'शिक्षा में हमारे देश के भविष्य को आकार देने की ताकत है. मुझे उम्मीद है कि हम संवेदनशीलता, आपसी सम्मान और हर छात्र के सर्वश्रेष्ठ हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे.' गिल ने लिखा, 'भारत के भविष्य के लिए.'

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