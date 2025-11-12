IND vs SA: शुभमन गिल के पास रिकी पोंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका, ऐसा करते ही रच देंगे इतिहास

Shubman Gill Eyes Ricky Ponting's World Record in Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला है. सीरीज का पहला मैच 14 नंवबर से खेला जाने वाला है. सीरीज में भारतीय टीम दो टेस्ट मैच खेलेगी. दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पास रिकी पोंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बतौर कप्तान तोड़ने का मौका होगा, दरअसल, बतौर कप्तान एक साल में सबसे ज्यादा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इस समय रिकी पोंटिंग के नाम है. पोटिंग ने साल 2006 में बतौर कप्तान टेस्ट में 7 शतक लगाए हैं.

वहीं, गिल ने साल 2025 में अबतक पांच शतक लगाने में सफल हो गए हैं. अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की 4 पारियों में गिल यदि 3 शतक लगाने में सफल रहे तो पोंटिंग के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल हो जाएंगे. इसके अलावा गिल एक साल में सबसे अधिक शतक लगाने वाले कप्तान का सर्वकालिक भारतीय रिकॉर्ड बनाने से सिर्फ़ एक शतक दूर हैं.

भारत की ओर से विराट कोहली ने बतौर कप्तान एक साल में सबसे ज्यादा शतक लगाने का कमाल किया है. कोहली ने साल 2017 और 2018 में दो बार यही उपलब्धि हासिल की थी. यहां तक ​​कि डॉन ब्रैडमैन (1948), एलन बॉर्डर (1985), ब्रायन लारा (2007), महेला जयवर्धने (2007) और माइकल क्लार्क (2012) ने भी टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान एक साल में 5 शतक लगाए हैं.

कप्तान शतक साल रिकी पोंटिंग 7 2006 रिकी पोंटिंग 6 2005 जो रूट 6 2018 स्टीव स्मिथ 6 2017 ग्रीम स्मिथ 6 2006

इसके अलावा अगर गिल दो शतक लगा लेते हैं, तो वह एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर होंगे और अगर वह आठ शतकों के मायावी आंकड़े तक पहुंच जाते हैं, तो वह सीधे दूसरे स्थान पर होंगे. अगर गिल सीरीज की सभी चार पारियों में चार शतक बनाते हैं, तो वह एक कैलेंडर ईयर में किसी बल्लेबाज की ओर से सर्वाधिक शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे, जो वर्तमान में मोहम्मद यूसुफ (9) के नाम है. गुंडप्पा विश्वनाथ, सुनील गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ (दो बार), वीरेंद्र सहवाग और कोहली (दो बार) ने एक साल में पांच शतक बनाए हैं.