विज्ञापन
विशेष लिंक

ICC ने कप्तान शुभमन गिल को इंग्लैंड में प्रदर्शन का दिया इनाम, सोफिया डंकले ने भी मारी बाजी

ICC Player of The Month: शुभमन गिल और इंग्लैंड की स्पिनर सोफिया डंकले को जुलाई के लिए आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ़ द मंथ चुना गया है.

Read Time: 3 mins
Share
ICC ने कप्तान शुभमन गिल को इंग्लैंड में प्रदर्शन का दिया इनाम, सोफिया डंकले ने भी मारी बाजी
Shubman Gill ICC Player of the Month
  • टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को जुलाई के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ़ द मंथ चुना गया है, यह उनका चौथा सम्मान है
  • गिल ने जुलाई में तीन टेस्ट मैचों में 94.50 की औसत से 567 रन बनाए, जिसमें दोहरा शतक भी शामिल था
  • इंग्लैंड की स्पिनर सोफिया डंकले को पहली बार आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ़ द मंथ का पुरस्कार मिला है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Shubman Gill ICC Player of The Month: भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड की स्पिनर सोफिया डंकले को क्रमशः जुलाई के लिए आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ़ द मंथ चुना गया है. गिल को इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और दक्षिण अफ़्रीकी ऑलराउंडर वियान मुल्डर से कड़ी टक्कर मिलने के बाद प्लेयर ऑफ़ द मंथ का पुरस्कार मिला है. यह उनका चौथा प्लेयर ऑफ़ द मंथ का सम्मान है, इससे पहले उन्होंने इस साल फरवरी में और जनवरी और सितंबर 2023 में यह सम्मान जीता था. 25 वर्षीय गिल ने जुलाई में शानदार प्रदर्शन किया और तीन टेस्ट मैचों में 94.50 की शानदार औसत से 567 रन बनाए, जिसमें छह मैचों में एक दोहरा शतक और दो शतक शामिल हैं.

भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में गिल का यह पहला दौरा था और उन्होंने कहा कि यह सम्मान पाना उनके लिए एक बड़ा सम्मान है. जुलाई के लिए ICC प्लेयर ऑफ़ द मंथ चुने जाने पर बहुत अच्छा लग रहा है. इस बार यह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुरस्कार मुझे कप्तान के रूप में मेरी पहली टेस्ट सीरीज़ के दौरान मेरे प्रदर्शन के लिए मिला है. बर्मिंघम में लगाया गया दोहरा शतक निश्चित रूप से मेरे लिए हमेशा याद रहेगा और यह मेरे इंग्लैंड दौरे के सबसे यादगार पलों में से एक होगा.

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ कप्तान के रूप में मेरे लिए सीखने का एक अनुभव रही और दोनों टीमों ने कुछ बेहतरीन प्रदर्शन किए, जिन्हें मुझे यकीन है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी लंबे समय तक याद रखेंगे. मैं इस पुरस्कार के लिए मुझे चुनने के लिए जूरी का और इस रोमांचक सीरीज़ के दौरान मेरे साथ रहे मेरे साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ. गिल ने एक बयान में कहा, "मैं आने वाले सीज़न में भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखने और देश के लिए और भी सम्मान लाने के लिए उत्सुक हूं"

इस बीच, सोफिया डंकले ने बल्ले से लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहली बार आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ़ द मंथ का सम्मान हासिल किया है. उन्होंने इस मासिक पुरस्कार के लिए इंग्लैंड की साथी सोफी एक्लेस्टोन और आयरलैंड की कप्तान गैबी लुईस को कड़ी टक्कर दी.

27 वर्षीय खिलाड़ी ने ब्रिस्टल में भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में इस महीने की शुरुआत अच्छी नहीं की थी. हालाँकि, अगले मैच में उन्होंने शानदार वापसी की और 53 गेंदों पर 75 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी क्षमता का परिचय दिया - यह पारी इंग्लैंड की छह रनों की मामूली जीत में अहम साबित हुई.

चार टी20 मैचों में, डंकले ने 36 की औसत से 144 रन बनाए, जिसमें 134.57 की प्रभावशाली स्ट्राइक रेट रही. उनका यह फॉर्म वनडे मैचों में भी जारी रहा, जहाँ उन्होंने 63 की औसत और 126 रन बनाए. 91.97 - फॉर्म में चल रही इंग्लैंड की इस बल्लेबाज़ के लिए बल्ले से एक बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के साथ एक महीने का समापन.

पुरस्कार जीतने पर बोलते हुए, डंकले ने कहा, "भारत के खिलाफ एक बेहद कड़ी सीरीज़ के बाद आईसीसी प्लेयर ऑफ़ द मंथ का पुरस्कार जीतकर मैं बेहद खुश हूँ. "हम सीरीज़ जीतना पसंद करते, लेकिन मुझे लगता है कि आईसीसी महिला विश्व कप की ओर बढ़ते हुए हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे. भारत अपनी जीत का हकदार था और यह एक शानदार सीरीज़ थी जिसका हिस्सा बनना हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव था."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, England, England Women, Shubman Singh Gill, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com