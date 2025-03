GT vs PBKS: 'कप्तान हो ऐसा वरना न हो..', श्रेयस अय्यर ने ऐसा कर जीत लिया विश्व क्रिकेट का दिल,

Shreyas Iyer won the heart : गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में पंजाब किंग्स (PBKS vs GT, IPL 2025) के कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने 97 रन की पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. बता दें कि इस मैच में अय्यर के पास अपना शतक पूरा करने का पूरा मौका था लेकिन पंजाब के कप्तान ने अपने रिकॉर्ड शतक की परवाह किए बगैर टीम हित के बारे में सोचा और शशांक सिंह को इजाजत दी को वो आखिरी ओवर में सिंगल न लेकर बाउंड्री पर ध्यान दे, अपने कप्तान की बात सुनकर शशांक ने आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 23 रन बटोरे.

बता दें कि जब पंजाब की पारी का 19वां ओवर खत्म हुआ था तो अय्यर 97 रन पर नाबाद थे. ऐसे में यदि अय्यर को आखिरी ओवर में एक भी गेंद खेलने का मौका मिलता तो अपना शतक पूरा कर सकते थे लेकिन पंजाब के कप्तान ने एक मिसाल कायम की और अपने शतक के बारे में न सोचकर टीम के बारे में सोचा. अय्यर के इस व्यवहार ने फैन्स और पूर्व दिग्गजों का दिल जीत लिया.

पूर्व इंग्लैंड कप्तान माइकल वॉन ने अय्यर को बेहतरीन सोच वाला खिलाड़ी बताया और उन्होंने क्रिकबज पर बात करते हुए कहा कि, उन्होंने अपने शतक के बारे में नहीं सोचा और टीम के लिए क्या सही है, उसने वही किया. आजकर ऐसा देखना मुश्किल होता है. एक कप्तान के तौर पर अय्यर ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया है."

वहीं, इरफान पठान (Irfan Pathan on Shreyas Iyer) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अय्यर की ताऱीफ की और लिखा, "शतक नहीं बन सका लेकिन श्रेयस अय्यर की यह पारी प्रशंसा के योग्य है." दूसरी ओर सोशल मीडिया पर फैन्स अय्यर की इस जेस्चर की तारीफ कर रहे हैं और पोस्ट शेयर कर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं. लोगों का मानना है कि कप्तान हो तो अय्यर की तरह वरना न हो.

No Statpadding

No PR

No begging of single for century

No BCCI contract

No paid narratives



Just pure passion for the game. Sir Shreyas Iyer 🐐🔥 pic.twitter.com/PoZ0Ur6UnL — ` (@R0hitinveins) March 25, 2025

Shashank Singh said, "Shreyas Iyer told me from ball 1 that 'don't look at my hundred'. Just play your shots, I'm happy". pic.twitter.com/uPK2H1Qhxg — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 25, 2025

Like if you think Shreyas Iyer deserves Indian captaincy more than Gill pic.twitter.com/5aWOBKTubt — Pratik (@PratikCSK) March 25, 2025

MOMENT OF THE DAY ❤️🥹



Shreyas Iyer hugging VijayKumar Vyaskh after the win, Captain knows the value of that spell. pic.twitter.com/n7qlEgJsDj — Johns. (@CricCrazyJohns) March 25, 2025

अय्यर की पारी की तारीफ पूरा क्रिकेट वर्ल्ड कर रहा है. अय्यर ने अपनी पारी में 42 गेंद का सामना किया और कुल 5 चौके और 9 छक्के लगाए. बता दें कि पंजाब किंग्स ने मैच में पहले बल्लेबाजी की थी और 243 रन बनाए थे. बाद में गुजरात टाइटंस की टीम 5 विकेट पर 232 रन ही बना सकी. पंजाब की टीम यह मैच 11 रन से जीतने में सफल रही.