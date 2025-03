PBKS vs GT: श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी देख हैरत में माइकल वॉन, ऐसे रिएक्ट कर मचाई खलबली

Michael Vaughan react on Shreyas Iyer: आईपीएल 2025 के पांचवें मैच में गुजरात टाइटंस को पंजाब किंग्स (Gujarat Titans vs Punjab Kings, 5th Match) ने 11 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की. इस जीत में कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने कमाल की पारी खेली और 97 रन बनाकर नाबाद रहे. Shreyas Iyer की पारी के दम पर पंजाब किंग्स की टीम 243 रन बना पाने में सफल रही. अय्यर ने केवल 42 गेंद पर नाबाद 97 रन की पारी खेली, अपनी तूफानी पारी में अय्यर ने 5 चौके और 9 छक्के लगाने में सफल रहे. अय्यर ने 230,95 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर धमाका कर दिया. गुजरात के गेंदबाजों के पास अय्यर की बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं थी. यही कारण था कि अय्यर की बैटिंग देख दुनिया के कई दिग्गज उनको लेकर रिएक्ट करते नजर आए. वहीं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का एक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है.

वॉन ने सोशल मीडिया एक्स पर अय्यर की बल्लेबाजी को देखकर हैरानी जताई है कि इस बल्लेबाज का चयन भारत की टी-20 टीम में नहीं है. वॉन ने अपने पोस्ट में लिखा. "बस आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि श्रेयस अय्यर भारतीय टी20 टीम में नहीं है!" वॉन का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है और फैन्स इस पोस्ट पर लगातार रिएक्ट भी कर रहे हैं.

Shreyas iyer the most improved batsman in last 1 yr .. ready for all formats . Great to see his improvement after a few issues on length @ShreyasIyer15 @bcci