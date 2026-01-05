Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर की वापसी हुई तय, मुंबई ने विजय हजारे के लिए बनाया कप्तान, इस दिन खेलेंगे मैच

विज्ञापन
Vijay Hazare Trophy, Shreyas Iyer: भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को सोमवार को विजय हजारे ट्रॉफी के बाकी बचे मुकाबलों के लिए मुंबई का कप्तान नियुक्त किया गया है.

Shreyas Iyer Will Lead Mumbai: भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को सोमवार को विजय हजारे ट्रॉफी के बाकी बचे मुकाबलों के लिए मुंबई का कप्तान नियुक्त किया गया क्योंकि नियमित कप्तान शारदुल ठाकुर चोट के कारण बाहर हो गए हैं. अय्यर भी लंबे समय तक चोट के कारण बाहर रहने के बाद वापसी कर रहे हैं. पिछले साल अक्टूबर में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान उन्हें स्प्लीन (तिल्ली) में चोट लगी थी और अंदरूनी रक्तस्राव हुआ था.

मुंबई के मुख्य चयनकर्ता संजय पाटिल ने ठाकुर की चोट की प्रकृति के बारे में बताए बिना सोमवार को पीटीआई से कहा,"शारदुल को चोट लगी है और उसे आराम की सलाह दी गई है. हमारे पास शिवम दुबे और सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी उपलब्ध है और श्रेयस अय्यर को बाकी बचे मुकाबलों के लिए मुंबई का कप्तान नियुक्त किया गया है."

वनडे अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए भारत के उप कप्तान अय्यर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में 11 जनवरी से शुरू हो रही तीन मैच की सीरीज के लिए राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है लेकिन उनकी उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर करेगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ दो अन्य वनडे राजकोट में 14 जनवरी और इंदौर में 18 जनवरी को खेले जाएंगे.

मुंबई क्रिकेट संघ के सचिव डॉ. उमेश खानविलकर ने विज्ञप्ति में कहा,"चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हुए और चयन के लिए अनुपलब्ध शारदुल ठाकुर की जगह श्रेयस अय्यर कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे." अय्यर मंगलवार को हिमाचल के खिलाफ ग्रुप सी मैच और फिर आठ जनवरी को पंजाब के खिलाफ मैच में मुंबई की अगुआई करेंगे.

