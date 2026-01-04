क्या पहले वनडे में खेलेंगे श्रेयस अय्यर? अगर नहीं हुए फिट को किसे मिलेगा मौका? उपकप्तान की फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट

India vs New Zealand ODI Series, Shreyas Iyer Fitness: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय दल में श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है. श्रेयस अय्यर की भागीदारी फिटनेस पर निर्भर करेगी. हालांकि, इस बात की संभावना अधिक है कि वह समय पर फिट हो जाएंगे. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में खेलने से पहले अय्यर जारी विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे. श्रेयस अय्यर 6 जनवरी को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई की तरफ से हिमाचल प्रदेश के खिलाफ खेलेंगे. इसके बाद वह 8 जनवरी को खेलते दिखेंगे.

श्रेयस अय्यर को मिली मंजूरी

श्रेयस अय्यर को बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) से कुछ शर्तों के साथ खेलने की मंजूरी मिल गई है. 31 वर्षीय खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फील्डिंग के दौरान स्प्लीन में चोट लगी थी. उसके बाद वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे. अय्यर ने अपने रिहैबिलिटेशन के आखिरी दौर के लिए सीओई में 10 दिन बिताए. रिटर्न-टू-प्ले प्रोटोकॉल के तहत, अय्यर ने 2 जनवरी को एक प्रैक्टिस मैच भी खेला. इस प्रैक्टिस मैच के दौरान अय्यर को किसी तरह की तकलीफ महसूस नहीं हुई.

क्या 100 ओवर खेल पाएंगे?

वहीं अब एक रिपोर्ट में दावा है कि श्रेयस अय्यर वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है. अगर अय्यर पहला मैच नहीं खेल पाते हैं तो वह दूसरा और आखिरी वनडे खेलते दिखेंगे. क्रिकबज के अनुसार, अय्यर से संबंधित एक जानकार ने कहा,"वह लगभग पूरी तरह फिट हैं." "उन्हें पहले गेम के लिए 99 प्रतिशत उपलब्ध होना चाहिए. सीओई का एक प्रतिशत संदेह यह है कि क्या वह 100 ओवर तक आ पाएंगे, और यह विजय हजारे गेम में सुनिश्चित किया जाएगा."

अगर 6 जनवरी को होने वाले मुकाबले के लिए किसी तरह का डाउट होता है तो श्रेयस अय्यर 8 जनवरी को पंजाब के खिलाफ मैच में दिखेंगे. इसकी संभावना काफी कम है कि अय्यर को खेलने की अनुमति ना मिले. लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इस सूरत में ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में शामिल किया जाएगा. गायकवाड़ को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए भी प्लेइंग इलेवन में जगह मिली थी और उन्होंने मौके को भुनाते हुए शतक जड़ा था.

