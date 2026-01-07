विज्ञापन

Shark Tank India का सबसे अमीर जज है 32 साल का ये लड़का, 16 हजार करोड़ है नेटवर्थ

शार्क टैंक इंडिया 5 कुछ नए और पुराने शार्क्स के साथ लौट आया है. जानिए कौन कौन है नए जज पैनल में शामिल और कौनसे पुराने शार्क्स ने की वापसी.

Read Time: 3 mins
Share
Shark Tank India का सबसे अमीर जज है 32 साल का ये लड़का, 16 हजार करोड़ है नेटवर्थ
Shark Tank India में जुड़ रहे नए जज
Social Media
नई दिल्ली:

‘शार्क टैंक इंडिया' अपने पांचवें सीजन के साथ वापसी करने वाला है. इसका प्रोमो रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों में एक्साइटमेंट बढ़ गया है. पहले सीजन से ही ये शो युवा बिजनेसमैन के सपनों, उनके आइडिया और संघर्ष की कहानियों को देशभर तक पहुंचाता रहा है. इस बार भी कई नए आइडिया, नई सोच और दिलचस्प पिच देखने को मिलेंगी. साथ ही पैनल में पुराने और नए शार्क्स का मजबूत कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. जो शो को और भी बड़ा और रोमांचक बनाने वाला है. चलिए जानते हैं ये शो आप कब और कहां देख सकेंगे और कौन होंगे इसके जजेज.

कब और कहां देख पाएंगे ‘शार्क टैंक इंडिया 5'

‘शार्क टैंक इंडिया 5' का प्रीमियर 5 जनवरी 2026 से हो चुका है. ये शो सोमवार से रात 10 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित किया जाएगा. जो दर्शक टीवी पर नहीं देख पाते वो इसे सोनी लिव ऐप पर भी स्ट्रीम कर सकेंगे. शो का फॉर्मेट पहले जैसा ही रहेगा. कई राउंड्स के बाद चुनिंदा स्टार्टअप्स को शार्क्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया पिच करने का मौका मिलेगा.

पुराने शार्क्स की दमदार वापसी

इस सीजन में पिछले सीजन के कई जाने-पहचाने शार्क्स एक बार फिर नजर आएंगे. इनमें शामिल हैं अनुपम मित्तल, अमन गुप्ता, नमिता थापर, पीयूष बंसल, रितेश अग्रवाल, विनिता सिंह, अमित जैन, विराज बहल और कुणाल बहल. ये सभी शार्क्स अलग-अलग सेक्टर से आते हैं और अपने अनुभव के आधार पर फाउंडर्स को गाइड भी करते हैं और सही बिजनेस आइडिया में निवेश भी करते हैं.

इस बार जुड़ रहे हैं छह नए शार्क्स, कौन है सबसे अमीर?

इस सीजन में जो नए शार्क्स शामिल हुए हैं, उनमें शैली मेहरोत्रा शामिल हैं, जो फिक्स डर्मा इंडिया की सीईओ हैं. उनके साथ हार्दिक कोठिया भी पैनल में नजर आएंगे, जो रेजॉन सोलर के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं. इसी तरह मोहित यादव मिनिमलिस्ट ब्रांड के सह-संस्थापक के रूप में शो का हिस्सा बन रहे हैं. वरुण अलघ, जो होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के सीईओ और सह-संस्थापक हैं. उनकी खुद की नेटवर्थ 5900 करोड़ बताई जा रही है. सीजन के सबसे तगड़े शार्क ओयो वाले रितेश अग्रवाल हैं. उनकी नेटवर्थ 16000 करोड़ बताई जाती है. इसके अलावा जेटसेटगो एविएशन की संस्थापक कनिका टेकरीवाल और मास्टर्स यूनियन और टेट्रा के संस्थापक प्रथम मित्तल भी इस सीजन के नए जजों की लिस्ट में शामिल हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shark Tank India Judges, Shark Tank India Season 5, Shark Tank India 5, Shark Tank India 5 Episode, Shark Tank India 5 Updates, Shark Tank India 5 Judges, Aman Gupta, Piyush Bansal, Namita Thapar, Shark Tank India New Judges, Shark Tank India 5 OTT
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com