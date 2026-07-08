IND vs ENG: 'इतने बड़े अंतर से हारना मंजूर नहीं', करारी हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर का फूटा गुस्सा

Shreyas Iyer on Team India Lose vs England: भारत को तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 125 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर भारतीय टीम की यह रनों के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी हार है. कप्तान श्रेयस अय्यर ने माना कि टीम का प्रदर्शन इस मुकाबले में काफी खराब रहा और इस तरह की हार बिल्कुल मंजूर नहीं है. मैच के बाद कप्तान अय्यर ने कहा, "यह बहुत बुरा था. इतने बड़े अंतर से हारना मंजूर नहीं है. सबसे पहली बात, हमें इस हार को मानना ​​होगा और चीजों को फिर से शुरू करना होगा. यह 200 रन वाला विकेट नहीं था.

पावरप्ले में चार विकेट गंवाने की वजह से हम लय पकड़ पाने में नाकाम रहे और वहीं मैच हमारे हाथ से फिसल गया. आप बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं, एक बार जब आप मैदान में आते हैं तो आपको एडजस्ट करना होता है, लेंथ का पता लगाना होता है."

अय्यर ने आगे कहा, "जब ​​आप चेज कर रहे होते हैं, तो आपको पैटर्न सेट करने होते हैं और हम अपने प्लान के मुताबिक खेलने में नाकाम रहे. मजबूती से वापसी करने का यह शानदार मौका होगा. हमने बहुत खराब क्रिकेट खेला है, लेकिन बहुत कुछ सीखना भी है. खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन से प्रभाव डालने के तरीके निकालने होंगे. हर किसी को अहम योगदान देने और जिम्मेदारी लेने पर काम करना होगा."

इंग्लैंड से मिले 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की पूरी टीम 11.4 ओवर में सिर्फ 76 रन बनाकर ऑलआउट हुई. टीम के सात बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर सके. भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन ने सर्वाधिक 13-13 रन बनाए. इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी में जोश टंग ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 28 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट चटकाए. इससे पहले, इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 201 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए. टीम की तरफ से फिल साल्ट ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों में 70 रनों की दमदार पारी खेली, जबकि जोस बटलर ने 36 रनों का योगदान दिया.