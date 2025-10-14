ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने 2 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद से दर्शकों और इंडस्ट्री के इंटरनल सोर्सेज के बीच हलचल मचा दी है. दूसरे वीकेंड में फिल्म की कमाई में तेजी देखी गई, लेकिन अब इसकी रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है. इसने भारत में अभी तक 450 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं किया है. सैकनिल्क के मुताबिक कंतारा चैप्टर 1 का दूसरा वीकेंड सफल रहा. फिल्म ने दूसरे शनिवार को 39 करोड़ और दूसरे रविवार को 39.75 करोड़ की कमाई की, जिससे वीकेंड में कुल ₹78.75 करोड़ की कमाई हुई. हालांकि दूसरे सोमवार को फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखी गई और बॉक्स ऑफिस पर केवल 10.39 करोड़ ही कमा पाई. अब इसका कुल डोमेस्टिक कलेक्शन 448.79 करोड़ रह गया है...



