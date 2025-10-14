Entertainment News Today, 14 October: बॉलीवुडक की दुनिया में क्या नया हो रहा है और टेलीविजन की दुनिया में कौन कर रहा किसकी नाक में दम. ओटीटी पर आ रहा है कौन सा लेटेस्ट कॉन्टेंट और हॉलीवुड में कौन कर रहा किसे डेट. मनोंजन की दुनिया के लेटेस्ट अपडेट. दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन दिव्या गौतम ने बिहार चुनाव में एंट्री ले ली है और वो दीघा से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं. कांतारा चैप्टर 1 ने 12वें दिन कर ली है कितनी कमाई. विराट कोहली की वजह से सुर्खियों में रहने के बाद अब सूर्य कुमार यादव के साथ नजर आई अवनीत कौर. मनोरंजन की दुनिया के लेटेस्ट अपडेट...
Entertainment News Today, 14 October
Entertainment News in Hindi: क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव और उनकी पत्नी के साथ नजर आईं अनवीत कौर
विराट कोहली के कारण चर्चा में रहीं एक्ट्रेस अवनीत कौर एक बार फिर सुर्खियों में हैं, जिसका कारण उनकी लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो हैं. दरअसल, भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव एशिया कप में मिली सफलता के बाद उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और दिव्य संध्या आरती में भी सहभागिता की. उनके साथ उनकी पत्नी देविशा शेट्टी भी मौजूद थीं. इसका वीडियो क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर किया, जिसमें फैंस की नजरें अवनीत कौर पर पड़ीं, जो अपना बर्थडे के मौके पर महाकाल के दर्शन करने पहुंची थीं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो एक बार फिर सुर्खियों में है...
Kantara Chapter 1 Box Office Collection: ऋषभ शेट्टी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़
ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने 2 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद से दर्शकों और इंडस्ट्री के इंटरनल सोर्सेज के बीच हलचल मचा दी है. दूसरे वीकेंड में फिल्म की कमाई में तेजी देखी गई, लेकिन अब इसकी रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है. इसने भारत में अभी तक 450 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं किया है. सैकनिल्क के मुताबिक कंतारा चैप्टर 1 का दूसरा वीकेंड सफल रहा. फिल्म ने दूसरे शनिवार को 39 करोड़ और दूसरे रविवार को 39.75 करोड़ की कमाई की, जिससे वीकेंड में कुल ₹78.75 करोड़ की कमाई हुई. हालांकि दूसरे सोमवार को फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखी गई और बॉक्स ऑफिस पर केवल 10.39 करोड़ ही कमा पाई. अब इसका कुल डोमेस्टिक कलेक्शन 448.79 करोड़ रह गया है...
Entertainment News in Hindi: सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम चुनावी मैदान में
सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम चुनावी मैदान में कदम रखने की तैयारी कर चुकी हैं. दिव्या सुशांत की ममेरी बहन है हैं और वह विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजामाएंगी. वह महागठबंधन की प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगी. वह दीघा सीट से चुनावी मैदान में हैं. वह 15 अक्टूबर को अपना चुनावी नामांकन भरने वाली हैं...
