श्रेयस अय्यर आईसीयू से बाहर आए, लेकिन अस्पताल में रहना पड़ सकता है इतने दिन

Shreyas Iyer comes out of ICU: गुजरे शनिवार को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए आखिरी वनडे मैच में एक सुपर से ऊपर कैच पकड़ने की कोशिश में बुरी तरह चोटिल हुए वनडे उप-कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के चाहने वालों के लिए गुड न्यूज हैं. अय्यर उम्मीद और अनुमान से कहीं पहले इंटेसिव केयर यूनिट (ICU) से बाहर आ गए हैं. सोमवार को पहले रिपोर्ट में ऐसी खबरें आई थीं कि अय्यर को अगले दो दिन तक आईसीयू में रहना होगा. और अगर उनका आंतरिक रक्तस्राव बंद नहीं होता है, तो अगले एक हफ्ते तक भी उन्हें आईसीयू में रहना पड़ सकता है, लेकिन इन तमाम खबरों से उलट अय्यर ने उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज रिकवरी की है. बहरहाल, श्रेयस अय्यर आईसीयू से जरूर बाहर आ गए हैं, लेकिन वह पूरी तरह उबरने के लिए अगरे सात दिन तक सिडनी के ही अस्पताल में रहेंगे, जहां भारतीय डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखेंगे.

इस वजह से तुरंत ही कराना पड़ा था अस्पताल में भर्ती

रिपोर्ट के अनुसार अय्यर के मैच के दौरान जमीं पर बुरी तरह गिरने का असर यह हुआ कि उनके शरीर का एक हिस्सा पसली के नीचे आ गया था और इसके कारण अय्यर को आंतरिक रक्तस्राव शुरू हो गया. ड्रेसिंग रूम में पहुंचने के बाद अय्यर अच्छी स्थिति में नहीं थे. और ब्लड प्रेशर के चेताने के स्तर तक गिरने के बाद उन्हें जल्द ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था. तब उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों ने कहा था कि अय्यर को कम से कम दो दिन ICU में रहना होगा. और इस अवधि में इजाफा भी हो सकता है, लेकिन अय्यर का हौसला देखिए कि वह दो दिन पूरे होने से पहले ही आईसीयू से बाहर आ गए.

BCCI ने परिवार को सूचित किया

अय्यर के इस स्थिति के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गतिविधियों को गति प्रदान की है, जिससे उनके परिवार का कोई सदस्य जल्द से सिडनी पहुंच सके. हालांकि, कब और कौन सिडनी पहुंचेगा, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है. बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार, 'बोर्ड ने घटना के बारे में उनके परिवार को सूचित कर दिया है. और जल्द ही कोई एक सदस्य सिडनी पहुंचेगा'. बोर्ड ने जारी बयान में कहा, 'स्कैन में पता चला है कि उनकी तिल्ली फट गई है. उनका उपचार जारी है और हालत स्थिर बनी हुई है. श्रेयस की रिकवरी अच्छी है. बोर्ड की चिकित्सीय टीम सिडनी और भारत में विशेषज्ञों के साथ संपर्क में है और उनकी स्थिति पर नजदीकी नजर रखी जा रही है. अय्यर की चोट की दिन-दर-दिन प्रगति जानने के लिए भारतीय चिकित्सकों की टीम लगातार अय्यर के साथ बनी रहेगी.'