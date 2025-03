IND vs NZ: श्रेयस अय्यर का दुबई में 'तूफान' पड़ा फीका, जुड़ गया शर्मनाक रिकॉर्ड

Shreyas Iyer Registers His Slowest Fifty In ODI: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ग्रुप 'ए' का एक अहम मुकाबला आज (दो मार्च) भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में खेला जा रहा है. जहां टीम इंडिया को शुरूआती झटकों के बाद श्रेयस अय्यर ने उबारने में अहम योगदान दिया. टीम के लिए चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 98 गेंदों का सामना किया. इस बीच 80.61 की स्ट्राइक रेट से 79 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को चार चौके और दो बेहतरीन छक्के देखने को मिले.

मैच के दौरान जरुर अय्यर ने उम्दा पारी खेली और टीम इंडिया को संकट की स्थिति से उबारा, लेकिन इस बीच उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया. उन्होंने 75 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो कि वनडे में उनका अबतक का सबसे धीमा अर्धशतक है. आज के मुकाबले से पूर्व उन्होंने साल 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 74 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था. मगर उन्होंने अब अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ एक नया अनचाहा रिकॉर्ड बना लिया है.

Well played Shreyas Iyer, he is truly an underrated player and never gets the hype he deserves. #INDvsNZ pic.twitter.com/0BhH0zbmrJ