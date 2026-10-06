'भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे', श्रेयस अय्यर की कप्तानी और भविष्य को लेकर वीवीएस लक्ष्मण के बयान ने फैंस को किया गदगद

भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण का मानना है कि श्रेयस अय्यर आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट टीम के बेहद सफल कप्तान साबित हो सकते हैं. लक्ष्मण के मुताबिक अय्यर की तैयारी, रणनीतिक समझ और खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकलवाने की क्षमता उन्हें एक खास लीडर बनाती है. जापान में एशियाई खेलों के दौरान अय्यर की कप्तानी में भारत ने लगातार दूसरी बार पुरुष क्रिकेट का स्वर्ण पदक जीता. फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया. इस पूरे अभियान में अय्यर की कप्तानी ने काफी प्रभावित किया.

बीसीसीआई से बातचीत में लक्ष्मण ने कहा कि अय्यर का कप्तानी सफर अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन उनमें लंबे समय तक टीम का नेतृत्व करने की क्षमता दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि अय्यर खिलाड़ियों के साथ बेहतर तालमेल रखते हैं और हर खिलाड़ी को सहज माहौल देने की कोशिश करते हैं. लक्ष्मण के अनुसार अय्यर मैदान पर फैसले लेने से पहले विपक्षी टीम की ताकत और कमजोरियों का गहराई से अध्ययन करते हैं. यही वजह है कि उनकी योजनाएं अक्सर मैच के दौरान असरदार साबित होती हैं. उन्होंने कहा कि अय्यर फिटनेस और तैयारी को लेकर भी काफी गंभीर रहते हैं.

पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने अय्यर की रणनीतिक सोच की तारीफ करते हुए कहा कि वह अपनी टीम के खिलाड़ियों की क्षमता को अच्छी तरह समझते हैं. उन्हें पता होता है कि किस खिलाड़ी से किस परिस्थिति में बेहतर प्रदर्शन निकलवाया जा सकता है और यही एक सफल कप्तान की सबसे बड़ी पहचान होती है. लक्ष्मण ने कहा कि खासकर टी20 क्रिकेट में कप्तान को हमेशा विपक्षी टीम से एक कदम आगे रहना पड़ता है. अय्यर इसी सोच के साथ काम करते हैं और हर मुकाबले के लिए विस्तृत तैयारी करते हैं.

उन्होंने यह भी माना कि एशियाई खेलों के दौरान भारतीय टीम के सामने कई तरह की चुनौतियां थीं. लगातार यात्रा, मौसम और अभ्यास के सीमित अवसरों के बावजूद खिलाड़ियों ने बेहतरीन ढंग से खुद को परिस्थितियों के मुताबिक ढाला.

लक्ष्मण ने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल से लेकर पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल तक टीम ने हर चुनौती का सामना सकारात्मक सोच के साथ किया. बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में खिलाड़ियों ने पेशेवर रवैया दिखाया और देश को स्वर्ण पदक दिलाया.

उनका मानना है कि चीन और जापान जैसे अलग-अलग हालात में लगातार सफल होना टीम की मानसिक मजबूती को दर्शाता है. यही वजह है कि यह स्वर्ण पदक उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि क्रिकेटरों को किसी बड़े बहु-खेल आयोजन में पोडियम पर खड़े होकर गोल्ड मेडल जीतने का अवसर बहुत कम मिलता है.

