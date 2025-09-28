IND vs PAK: फाइनल से पहले शोएब मलिक ने अपनी टीम को दिखाया आईना, आखिरी पल में कहीं फंस ना जाए बेचारा पाकिस्तान

Shoaib Malik on IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: भारत-पाकिस्तान के बीच आज एशिया कप 2025 का फाइनल खेला जायेगा ऐसे में ये एशिया कप के 41 सालों के इतिहास में पहली बार होगा जब इन दोनों टीमों के बीच एशिया कप फाइनल खेला जायेगा, टीम इंडिया अपने विजय अभियान को जारी रखते हुए फाइनल तक का सफर तय किया है. इस बीच दो बार ऐसे मौके आए जिसमे भारत-पाकिस्तान आमने-सामने हुए और दोनों ही मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रौंदा, पहला मुकाबला 14 सितंबर को लीग स्टेज में खेला गया था और दूसरा मुकाबला 21 सितंबर को सुपर 4 मुकाबले में खेला गया था.

भारत फिर से पाकिस्तान को रौंदने के लिए तैयार

भारत-पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबले से पहले ये तो पक्का है ही दोनों टीमों के बीच हालिया प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाये तो पाकिस्तान टीम के खिलाफ भारत ने एकतरफा जीत हासिल की है और इस हाल को देखकर पाकिस्तानी खेमे में टेंसन का माहौल साफ दिख रहा है, जो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मालिक के बयान में दिख रहा.

शोएब मलिक ने जताई पाकिस्तान टीम को लेकर चिंता

'आपको बैटिंग में थोड़ी बॉडी लैंग्वेज चाहिए आपका एक डिपार्टमेंट यानि की गेंदबाजी अच्छी हो रही तो आपको बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी क्योंकि आप एक नंबर टीम के खिलाफ खेलने जा रहे हैं तो अगर आपका एक डिपार्टमेंट फायर कर रहा तो आप उससे नहीं जीत पाएंगे आपको बैटिंग में भी तेजी लानी होगी, ऐसा नहीं हैं की आपके ऊपर प्रेशर नहीं आयेगा, प्रेशर आएगा लेकिन आपको एक बल्लेबाज के रूप में अपने स्ट्रेंथ को दिखाना होगा और फिक्र ना करें की आउट होंगे तो क्या होगा.'

'हम ऐसे भी आउट तो हो ही रहे हैं, हमलोग जो पिच 160 रन के लायक होता हैं वहां हम 120 या 130 रन बनाते हैं और ऐसी टीम के खिलाफ करते हैं, जिनकी रैंकिंग नंबर 8 या 9 पर हैं. ऐसे में हमें अपनी बल्लेबाजी सुधारनी होगी और नंबर एक टीम को हराने के लिए खुद को ऊपर लेकर जाना होगा.'

अभिषेक-गिल की ओपनिंग जोड़ी ने मचाई है तबाही

टीम इंडिया के बैटिंग की बात करें तो दोनों ही मुकाबले में टीम इंडिया ने रन चेज करते हुए मैच जीता, ऐसे में ये बात तो साफ है की टीम इंडिया अपने बल्लेबाजी को लेकर बिलकुल बेफिक्र है. टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी ने पूरे एशिया कप में धमाल मचा रखा है और उसमे भी जब बात अभिषेक शर्मा की आती है तो पाकिस्तानी गेंदबाजों की सांसे ऐसे ही फूलने लग जाती है.

पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा फियर फैक्टर

भारतीय ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भारत के एक्स फैक्टर हैं. उन्होंने 6 पारियों में 51.50 की प्रभावशाली औसत से 309 रन बनाए हैं, जिसमें लगातार 3 अर्धशतक शामिल हैं, जिसने टूर्नामेंट में भारत के दबदबे की नींव रखी. 204.63 के शानदार स्ट्राइक रेट के साथ अभिषेक ने टॉप क्रम में आक्रामकता और दबदबे, दोनों का प्रदर्शन किया है, जिससे अक्सर विरोधी टीम शुरुआत से ही बैकफुट पर आ जाती है.

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस राऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफयान मोकिम.