'नाच ना आवे आंगन टेढ़ा', पाकिस्तान की लगातार हार पर शोएब अख्तर का अजीबोगरीब बयान, VIDEO

Shoaib Akhtar Big Statement: मौजूदा समय में दक्षिण अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है. जहां टी20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई. पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद थी कि घरेलू मैदान पर ग्रीन टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करेगी. शुरुआत भी पाक टीम ने जीत के साथ ही की. मगर दूसरे मुकाबले में वह लक्ष्य से भटक गई. यहां उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा. परिणाम यह रहा कि 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 के साथ डॉ रही.

शोएब अख्तर ने उठाया सवाल

दूसरे टेस्ट मैच में मिली शिकस्त के बाद जब पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर से ग्रीन टीम के प्रदर्शन पर सवाल किया गया तो वह काफी निराश नजर आए. पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, 'स्पिन टू वीन... जैसा कि वाजिद ने बोला कि टॉस जीतने के बाद स्पिन टू वीन होता है. चौथी पारी कराएंगे तो हम नहीं कर सकते हैं. हमें टेस्ट मैच के चौथी पारी की फीस नहीं मिलती है क्या? छोटी पार्टनरशिप भी तो हो सकती थी. रबाडा कर सकता है पार्टनरशिप तो सबकुछ हो सकता है.'

टेस्ट क्रिकेट पर भी उठाया सवाल

यही नहीं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पर भी सवाल उठाया है. शोएब अख्तर का मानना है कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के साथ भेदभाव हो रहा है. बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, 'दो टेस्ट मैच में क्या ही बन जाएगा यार? पूरी दुनिया कम से कम 3-3 टेस्ट मैचेज खेलती है. हमें दो मिल जाती है. बड़ी गनीमत है.'

