मुरलीधरन- शेन वार्न नहीं, शोएब अख्तर ने इस स्पिनर को बताया 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम'

Who is The Greatest of All Time spinners: रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने उस स्पिनर के बारे में बात की है जिसे वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की श्रेणी में रखते हैं. पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने अनिल कुंबले, शेन वार्न और मुरलीधरन का नाम नहीं लिया है. दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज ने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम स्पिन गेंदबाज के तौर पर पूर्व पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक का चुनाव किया है.

सकलैन मुश्ताक को लेकर अख्तर ने कहा, 'जो टैलेंट मैंने 90s में 90s मध्य के दशक में पाकिस्तान की टीम में देखा था, वो अब नहीं है. उस समय की पाकिस्तान की टीम सबसे खतरनाक थी. वैसा, टैलेंट मैंने आजतक किसी भी टीम में नहीं देखा है. उस समय के टीम में सभी खिलाड़ी मैच विनर थे. शाहिद अफरीदी जीता रहे हैं. वसीम अकरम मैच जीता रहे हैं. वकार जीता रहे हैं. सकलैन मुश्ताक अपनी गेंदबाजी से जीता रहे हैं. हम 2003 के बाद हर एक टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे थे."

पूर्व भारतीय गेंदबाज ने आगे कहा, "उस समय जो टैलेंट थी, मैंने नहीं देखा था. हम उस समय हर टूर्नामेंट में फाइनल जीतने की सोचते थे. हमने अपने समय में काफी फाइनल खेला है. आप देखिए सकलैन मुश्ताक को... उसने दूसरा का आविष्कार किया. क्रिकेट में कभी भी आविष्कार नहीं हुआ था. सकलैन मुश्ताक ने करके दिखाया. मैं उसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानता हूं, मैंने उसके जैसा ऑफ स्पिनर आजतक नहीं देखा.'

पाकिस्तान के पूर्व ऑफ स्पिनर ने (Saqlain Mushtaq - Cricket Player Pakistan) ने अपने करियर में 49 टेस्ट मैच खेले जिसमें 208 विकेट लेने में सफल रहे. वहीं, 169 वनडे में सकलैन मुश्ताक ने 288 विकेट लेने का कमाल किया है. इसके अलावा टी-20 में सकलैन मुश्ताक ने 14 विकेट लिए हैं.