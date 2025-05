कौन हैं पंडी राम मंडावी? जो लुंगी पहन लेने पहुंचे पद्मश्री सम्मान, गरीबी में बीता बचपन लेकिन इस हुनर ने दिलाई पहचान

कल जब राष्ट्रपति भवन में एक इकहरे बदन वाला इंसान खड़ा हुआ तो सभी निगाह उसी पर जाकर ठिठक गई. बदन पर सदरी और सिर पर मुंडासा और लुंगी पहन जब लोगों के सामने आया तो पूरा राष्ट्रपति भवन तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से गूंज उठा. उन्हें देख मशहूर आयरिश राइटर की वो लाइनें याद गई जिसमें उन्होंने कहा था कि कला जीवन की नकल नहीं करती, बल्कि जीवन कला की नकल करता है. कुछ ऐसा ही तब महसूस हुआ जब राष्ट्रपति पंडी राम मंडावी को पद्मश्री पुरुस्कार से नवाज रही थीं. इस दौरान जैसे ही पंडी राम मंडावी का नाम सभागार में लिया गया तो सबका ध्यान उन्हीं पर चला गया. उनका पहनावा इस शानदार कलाकार की सादगी को बयां कर रहा था. पंडी राम मंडावी जब सभागार में पद्मश्री लेने पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने सामने बैठे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जयशंकर समेत तमाम मौजूद लोगों को प्रणाम किया.

#WATCH | Delhi: Pandi Ram Mandavi receives the Padma Shri from President Droupadi Murmu, for his contribution to the field of arts- wood craft. pic.twitter.com/fes70VpFhr