IND vs PAK: 'वर्ल्ड क्रिकेट का ग्रेट टैलेंट है...' भारत के इस बल्लेबाज की बैटिंग देख हैरत में हैं शोएब अख्तर

Shoaib Akhtar praise Abhishek Sharma: एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत ने शानदार खेल दिखाया और 7 विकेट से जीत हासिल की. भारत की जीत में कुलदीप यादव ने करिश्मा किया और तीन विकेट लेने में सफल रहे. कुलदीप यादव की गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान की टीम केवल 127 रन बना सकी. वहीं बल्लेबाजी में एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने कमाल किया और केवल 13 गेंद पर 31 रन बनाकर पाकिस्तानी गेंदबाजी की जमकर धुनाई की. अभिषेक ने शाहीन अफरीदी के खिलाफ पहली दो गेंद पर चौका और छक्का लगाकर तूफान ला दिया था. भले ही अभिषेक बड़ी पारी नहीं खेल पाए लेकिन 31 रन की पारी से उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों के होश उड़ा दिए थे. वहीं, अभिषेक की बल्लेबाजी को देखकर शोएब अख्तर हैरान रह गए और उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट का ग्रेट टैलेंट करार दे दिया है.

Photo Credit: @X(Twitter)

अभिषेक शर्मा ग्रेट टैलेंट है- शोएब अख्तर

"अभिषेक शर्मा ग्रेट टैलेंट, हमारे पास इमरान नजीर भी था. ऐसा ही मारता था. लेकिन अभिषेक ने धमाका कर दिया. भारत ने शानदार जीत हासिल की. अभिषेक को युवी ने कोच किया है. टैलेंटेड है. 13 गेंद और उसे मिलती तो मैच खत्म और जल्दी खत्म हो जाता. उसने आते ही बता दिया कि कैसे खेलना है. ग्रेट टैलेंट है."

हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर भी बोले शोएब अख्तर

इसके अलावा हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर भी अख्तर ने रिएक्ट किया और कहा, "लेकिन मैं कहू्ंगा कि क्रिकेट में राजनीति मत लाओं यार.क्रिकेट मैच हो रहा है. इसे खेल की तरह ही लें. भारत को हैंडशेक करना था".

पाकिस्तान को पता ही नहीं कि दुनिया किस तरह की क्रिकेट खेल रही है

पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने आगे कहा, "वहीं, आपको पता चल गया कि दुनिया किस तरह का क्रिकेट खेल रही है. हम क्लब लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं. अपकी बैटिंग नहीं हैं. आपके बॉलर नहीं हैं. आपको सिंगल लेने नहीं आता. सूर्यकुमार यादव ने कमाल की बल्लेबाजी, उनसे सीखना चाहिए. कट, स्वीप, कट, स्वीप फिर चौका..देखिए अभिषेक को बड़े शॉट मारने का लाइसेंस मिला. बाकी आप कहते हैं कि हमने स्पिन अच्छी की है है तो फिर हम क्यों हारे मैच."

अख्तर ने अभिषेक शर्मा और शाहीन अफरीदी के बीच हुए मुकाबले को लेकर भी रिएक्ट किया और कहा,"शाहीन अफरीदी को देखिए, अभिषेक ने गजब अंदाज में मारा उसे, 2 ओवर में 23 रन. बहुत नाखुश हूं अपने टीम के परफॉर्मेंस से. हमारी न तो बैटिंग अच्छी थी और न ही गेंदबाजी. क्या कमाल की बल्लेबाजी भारत ने खेली है. देखिए तिलक और सूर्या ने शॉटें मारी. उनकी बल्लेबाजी को देखकर लगता था कि "बैटिंग क्वालिटी" की हो रही है. हमारे बल्लेबाजों ने भी मारे लेकिन उनमें और भारतीय बैटरों में साफ अंतर पता चल रहा था. हम वैसे टीम नहीं है जो बड़ी टीम के साथ खेल सकते हैं".