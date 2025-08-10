'बचा कर रखें...,' शोएब अख्तर ने इस गेंदबाज को बताया वर्ल्ड क्रिकेट की संपत्ति

Shoaib Akhtar on Haris Rauf: पाकिस्तान के दिग्गज शोएब अख्तर ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो वर्ल्ड क्रिकेट की संपत्ति मानते हैं. पाकिस्तान के pTV स्पोर्ट्स पर बात करते हुए 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से विख्यात अख्तर ने उस गेंदबाज के बारे में अपनी राय दी है. अख्तर ने पाकिस्तान के गेंदबाज 'हारिस रऊफ़' को वर्ल्ड क्रिकेट की 'संपत्ति' करार दिया है. (Who is assets of world cricket)

शोएब अख्तर ने अपनी बात रखते हुए कहा "हमें हारिस रऊफ़ को भी कॉन्फिडेंस देना है, क्योंकि हम इसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो हमारे यहां से एक अच्छा फास्ट बॉलर निकल जाएगा. हारिस रऊफ़ पाकिस्तान के लिए 7-8 साल से खेल रहे हैं और वह एक अच्छा तेज गेंदबाज हैं, हां, इसमें कोई शक नहीं कि हाल के समय में वह ज्यादा रन दे रहा है. बल्लेबाज उसके खिलाफ रन बना रहे हैं. लेकिन आपको समझना होगा .आपको यानी कोच को उसके अंदर कॉन्फिडेंस डालना होगा."

पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने आगे कहा ""मुझे लगता है कि वह थोड़ा सा घबराया हुआ है. उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ हुआ है, मुझे पूरा यकीन है कि वह कमबैक करेगा. आप जानते हैं कि वह टीम में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, वह संपत्ति है वर्ल्ड क्रिकेट की.

Photo Credit: Social media

अख्तर ने आगे कहा, "मैं कह रहा हूं कि कोच सभी बच्चों को तैयार करेगा और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि वे सभी अपनी निजी भूमिकाएं निभाएं. मुझे यकीन है हारिस रऊफ़ के पास अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट को देने के लिए काफी कुछ है."

Haris Rauf के करियर की बात करें तो पाकिस्तान के गेंदबाज ने अबतक 87 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 120 विकेट लिए हैं. वहीं, 50 वनडे मैच में उनके नाम 88 विकेट दर्ज है. इसके अलावा हारिस ने पाकिस्तान के लिए केवल एक ही टेस्ट मैच खेला है जिसमें उनके नाम एक विकेट दर्ज है. (Haris Rauf Player Profile)