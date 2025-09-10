'अगर वो...', शोएब अख्तर क्यों चाहते थे हांगकांग बनाए 130 से 140 रन? AFG vs HKG मैच के बाद किया खुलासा

Shoaib Akhtar, Afghanistan vs Hong Kong: एशिया कप के 17वें सीजन का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला नौ सितंबर 2025 को अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच संयुक्त अरब अमीरात स्थित अबू धाबी में खेला गया. जहां अफगान टीम 94 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपना विचार साझा करते हुए करते हुए कहा कि हांगकांग की टीम अगर टॉस जीतकर कुछ रन बना ली होती तो मैच का रोमांच कुछ और होता. मगर ऐसा न हो सका.

अफगानिस्तान बनाम हांगकांग मैच के बाद उन्होंने कहा, 'अगर वो (हांगकांग) वो टॉस जीत जाते तो शायद हमें मैच देखने का थोड़ा बहुत मजा आता. मगर हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के पास कई तेज गेंदबाज हैं. आपने दो तीन तेज गेंदबाजों को तो देख ही लिया. अजमत (अजमतुल्लाह उमरजई) और फारूकी (फजलहक फारूकी) को देखा आपने. इसके बाद उनके पास नूर (नूर अहमद) और गजनफर (एएम गजनफर) हैं. नबी (मोहम्मद नबी) भी गेंदबाजी करते हैं.'

शोएब अख्तर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'मैं चाहता था कि एक नौसिखिए टीम (हांगकांग) के लिए अगर वह 130 से 140 रन कर जाते तो मैच में थोड़ा मजा आता.'

इससे पहले उन्होंने अफगान टीम की गेंदबाजी देखते हुए अफगानिस्तान बनाम हांगकांग मुकाबले में अफगानिस्तान को जीत का प्रबल दावेदार बताया था. मैच समाप्ति के बाद उनकी भविष्यवाणी सच भी हुई. पड़ोसी देश की टीम पहले मुकाबले को 94 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम करने में कामयाब रही.

अबू धाबी में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगान टीम 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए सेदिकुल्लाह अटल ने 52 गेंद में नाबाद 73 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए अजमतुल्लाह उमरजई ने महज 21 गेंदों में 53 रनों का योगदान दिया.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हांगकांग की टीम 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 94 रन तक ही पहुंच पाई. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए बाबर हयात ने 43 गेंद में 39 रनों की जुझारू पारी खेली. मगर वह भी अपनी टीम की किस्मत को बदल नहीं पाए.

