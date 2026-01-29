IND vs NZ, 4th T20I: 'अनुभव नाम की कोई चीज होती है', न्यूजीलैंड के खिलाफ आतिशी पारी पर शिवम दुबे का बड़ा बयान

- न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20I में शिवम दुबे ने 15 गेंदों में तीसरा सबसे तेज अर्धशतक बनाया
- दुबे ने अपनी मानसिकता सुधारने और मैच की परिस्थितियों को समझने में नियमित मैच खेलने को अहम बताया
- उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अनुभव हासिल करने और नई कौशल विकसित करने पर जोर दिया
Shivam Dube on Lose vs NZ in 4th T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20I में भारत की 50 रन की हार के बाद, ऑलराउंडर शिवम दुबे ने अपनी बड़ी हिटिंग की क्षमता पर बात की और कहा कि रेगुलर मैच खेलने से उन्हें मैच की स्थितियों से निपटने और एक मजबूत मानसिकता विकसित करने में मदद मिली है. दुबे ने बुधवार को विशाखापत्तनम में अपनी टीम की 50 रन की हार के दौरान एक तेज अर्धशतक लगाकर अपनी काबिलियत दिखाई. उन्होंने 15 गेंदों में अर्धशतक बनाया - जो T20I में किसी भारतीय पुरुष खिलाड़ी द्वारा तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है - ब्लैक कैप्स के खिलाफ नंबर 6 पर आकर एक शानदार प्रदर्शन किया.
“मेरी मानसिकता बेहतर हो रही है क्योंकि मैं अब ये सभी मैच खेल रहा हूं. मैं अलग-अलग स्थितियों में बल्लेबाजी कर रहा हूं. इसलिए, अब मुझे पता है कि क्या होने वाला है और गेंदबाज मुझे क्या गेंद फेंकने वाला है. यह मेरी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए मुख्य बात है. मैं गौतम (गंभीर) भाई और सूर्या की वजह से गेंदबाजी कर रहा हूं. उन्होंने मुझे गेंदबाजी का मौका दिया है. इसलिए, जब आप गेंदबाजी करते हैं, तो आप थोड़े स्मार्ट हो जाते हैं. इसलिए, मैं उस पर भी काम कर रहा हूं और हां, मैं कुछ और स्किल्स विकसित करने की कोशिश कर रहा हूं,” दुबे ने पत्रकारों से कहा.
“मैंने सच में बहुत मेहनत की है. लेकिन एक बात है: मुझे गेंदबाजी, बल्लेबाजी का मौका मिला है, मैं मैच में सब कुछ करता हूं. इसलिए, अनुभव नाम की कोई चीज़ होती है. तो, वह मेरे पास आया है और वह सही दिशा में जा रहा है,” उन्होंने कहा. दुबे ने 23 गेंदों में 400 के स्ट्राइक रेट से 65 रन बनाए. इनमें से 36 रन स्पिन के खिलाफ आए, जो उनकी ताकत है.
“बहुत सी चीजें हैं जिन्हें लोग अपग्रेड करते हैं. मेरे लिए भी, यह बहुत महत्वपूर्ण है. मैं वैसा नहीं रह सकता जैसा मैं था. मैं अगले गेम में थोड़ा बेहतर, थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करता हूं जब मैं खेल रहा होता हूं. इसलिए, मैं सीखता हूं कि थोड़ा स्मार्ट कैसे बनना है और मेरी ताकतें क्या हैं और मैं उन्हें कहां टारगेट कर सकता हूं. यह मैच-अप के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है. इसलिए, वे चाहते हैं कि मैं स्पिनरों को हिट करूं. मध्य ओवरों में स्ट्राइक रेट को ऊंचा रखना मेरी भूमिका है.
"मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं. सिर्फ़ स्पिनर्स के बारे में नहीं, बल्कि फ़ास्ट बॉलर्स के बारे में भी. लेकिन हां, निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जहां मुझे पता है कि यह मेरी ताक़त है. मैं उस फ़ेज़ में विरोधी टीम पर दबाव डाल सकता हूं. इसलिए, उस समय मेरी सोच बहुत साफ़ थी,” दुबे ने कहा.
दुबे ने खास तौर पर ईश सोढ़ी पर हमला किया और मिशेल सेंटनर पर भी दबाव बनाया, अपनी पारी में सात छक्के लगाए. उन्होंने 12वें ओवर में सोढ़ी को 29 रन मारे. "उस समय कोई गेम प्लान नहीं था. मेरी तरफ़ से कुछ इंस्टिंक्ट थे. मैंने सोचा कि ठीक है, स्पिनर्स को मारना मुश्किल है. वह अच्छी बॉलिंग कर रहा था. लेकिन मुझे पता था कि वह भी थोड़ा डरा हुआ है. वह मुझे खराब गेंद डालेगा. मैं उसके लिए तैयार था. इसलिए, मैं उस समय हावी होना चाहता था और मैंने वही किया," ऑलराउंडर ने बताया.
सीरीज पहले ही जेब में होने के कारण, भारत शनिवार को तिरुवनंतपुरम में होने वाले T20I सीरीज़ के पांचवें और आखिरी मैच में इसे शानदार तरीके से खत्म करना चाहेगा.
