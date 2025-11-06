विज्ञापन
IND vs AUS: शिवम दुबे ने लगाया गगनचुंबी छक्का, गेंद गई स्टेडियम के पार, देखकर पकड़ लेंगे माथा - VIDEO

Shivam Dube Six IND vs AUS 4th T20I: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए दिया 168 रनों का लक्ष्य

IND vs AUS: शिवम दुबे ने लगाया गगनचुंबी छक्का, गेंद गई स्टेडियम के पार, देखकर पकड़ लेंगे माथा - VIDEO
Shivam Dube Viral Six IND vs AUS 4th T20I
  • भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 मैच में आठ विकेट पर 167 रन बनाए और मजबूत स्कोर किया
  • शुभमन गिल ने सर्वाधिक 46 रन बनाए जबकि अभिषेक शर्मा ने 28 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया
  • शिवम दुबे ने 18 गेंदों में 22 रन बनाए और 11वें ओवर में नाथन एलिस के गेंद पर छक्का लगाया
Shivam Dube Hit Six Out of The Stadium IND vs AUS 4th T20I: भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बृहस्पतिवार को यहां आठ विकेट पर 167 रन बनाए. भारत की तरफ से शुभमन गिल ने सर्वाधिक 46 रन बनाए. अभिषेक शर्मा ने 28 रन का योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जंपा और नाथन एलिस ने तीन-तीन विकेट चटकाए. टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी रही और अभिषेक शर्मा-शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी ने अर्धशतकीय साझेदारी की. अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद शिवम दुबे क्रीज़ पर आये और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू की और इस दौरान उन्होंने 18 गेंदों में 22 रन की पारी खेली. 

दुबे ने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर एडम जाम्पा को 106 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का लगाया और गेंद को स्टेडियम के पार भेज दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

इससे पहले नाथन एलिस और एडम जंपा की अगुआई में आक्रामक प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ग्रुप को यहां भारत को आठवें विकेट पर 167 रन के स्कोर पर रोक दिया. ऐलिस (तीन विकेट पर 21 रन) और जंपा (तीन विकेट पर 45 रन) ने अंतिम ओवरों में भारत को लगातार बढ़त दिलाई, जिससे एक बार दो विकेट पर 121 रन की अच्छी स्थिति बनी रही, मेहमान टीम बड़े स्कोर तक पहुंच में नाकाम रही.

भारत की तरफ से और शेयर होल्डर शुभमन गिल 39 गेंदों में चार चौकों से 46 रन बनाए स्कोर टॉपर रहे. अभिषेक शर्मा (28), शिवम दुबे (22) और कैप्टन सूर्यकुमार यादव (20) अच्छी शुरुआत में बड़ी पारी में नाकाम रहे. अक्षर पटेल ने अंत में 11 गेंदों में 21 रन बनाए, भारत का स्कोर 160 रन के पार रहा.

India, Australia, Shivam Dube, Australia Vs India 2025, Cricket
