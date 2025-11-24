'आप सिर्फ़ कद में ही नहीं...', शिखर धवन ने ही-मैन धर्मेंद्र को दी अंतिम विदाई

- अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी
- धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज के दौरान नियमित जांच और चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई थी
- उनकी मृत्यु पर पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर भावुक प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनका सम्मान किया
Dharmendra Death News: अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है, 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत थी और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था. उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में नियमित जांच और उपचार के लिए भर्ती कराया गया था. धर्मेंद्र के निधन के बाद भारतीय पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया है. उन्होंने लिखा, "आप सिर्फ़ कद में ही नहीं, बल्कि हौसले में भी ऊँचे रहे, धर्मेंद्र जी, हमें यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि ताकत दयालु भी हो सकती है.'
You stood tall, not just in stature, but in spirit.— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) November 24, 2025
Dharmendra ji, thank you for showing us strength can be kind.
Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/aruEYqtcHk
धर्मेंद्र को सांस लेने में कठिनाई के अलावा कई अन्य उम्र संबंधी समस्याएं भी थीं. अस्पताल और घर में लगातार उपचार और निगरानी के बावजूद उनकी हालत गंभीर बनी रही. उनके परिवार के सदस्य लगातार उनकी देखभाल में जुटे रहे. धर्मेंद्र के घर पर एम्बुलेंस और डॉक्टरों की व्यवस्था की गई थी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद उपलब्ध हो सके. उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग भी उनके स्वास्थ्य के बारे में लगातार अपडेट लेते रहे. सलमान खान, शाहरुख खान और गोविंदा जैसी कई हस्तियों ने अस्पताल और घर पर जाकर धर्मेंद्र से हालचाल लिया था। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई.
धर्मेंद्र का करियर हिंदी सिनेमा में लगभग छह दशकों का रहा है। उन्हें बॉलीवुड का 'ही-मैन' कहा जाता था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से की थी. इसके बाद उन्होंने 'शोला और शबनम', 'अनपढ़', 'बंदिनी', 'पूजा के फूल', 'हकीकत', 'फूल और पत्थर', 'अनुपमा', 'खामोशी', 'प्यार ही प्यार', 'तुम हसीन मैं जवां', 'सीता और गीता', 'यादों की बारात' और 'शोले' जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया.
धर्मेंद्र ने दमदार अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. उन्होंने अपने करियर में कई पुरस्कार भी जीते. साल 2012 में उन्हें भारत सरकार के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. इसके अलावा, उन्होंने कई फिल्मफेयर पुरस्कार भी अपने नाम किए. उन्होंने कई बार आलोचकों और दर्शकों की प्रशंसा भी हासिल की। उनके योगदान के कारण उन्हें बॉलीवुड के सबसे महान और प्रतिष्ठित अभिनेताओं में गिना जाता है.
