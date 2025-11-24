विज्ञापन

धर्मेंद्र का निधन, 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस- आईएएनएस

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. उन्होंने 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. धर्मेंद्र बीते कुछ वक्त से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे.

Read Time: 2 mins
Share
धर्मेंद्र का निधन, 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस- आईएएनएस
नहीं रहे सुपरस्टार धर्मेंद्र, 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
नई दिल्ली:

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. न्यूज एजेंसी आईएएनएस की मुताबिक उन्होंने 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. धर्मेंद्र बीते कुछ वक्त से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे. धर्मेद्र बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक थे, जिन्होंने पर्दे पर अपनी अमिट छाप छोड़ी थी. धर्मेंद्र ने बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया था और एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी थीं. धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत साल 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से किया था. 

ये भी पढ़ें: पंकज धीर से लेकर जरीन खान तक, सिर्फ तीन हफ्ते में हुई इन 10 सितारों की मौत, दो की तो 6 नवंबर को हुई मौत

अपनी पहली ही फिल्म से धर्मेंद्र ने बड़े पर्दे पर छा गए थे. इसके बाद उन्होंने अनपढ़, बंदिनी, मेरा गांव मेरा देश, शोले, धरम-वीर, तहलका और अपने जैसी शानदार फिल्मों में काम किया. धर्मेंद्र ने अपने करियर में पुराने कलाकार बलराज साहनी, राज कपूर, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी के साथ काम किया था. इसके अलावा धर्मेंद्र आज की पीढ़ी के कलाकारों के साथ भी फिल्मों में नजर आए थे. उन्होंने रणबीर सिंह, शाहिद कपूर, आलिया भट्ट सहित अन्य कलाकारों के साथ काम किया था. 

धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते थे. वह अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए अक्सर खास तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किया करते थे. धर्मेंद्र अपनी जिंदगी के आखिरी समय ज्यादातर फर्महाउस पर बिताते थे. इस उम्र में वह कैसी जिंदगी जी रहे थे धर्मेंद्र अपने तस्वीरों और वीडियो के जरिए फैंस को बताते रहते थे,जिसे लोग खूब पसंद करते थे. उनकी सोशल मीडिया पर कई पोस्ट्स वायरल हुआ करती थीं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Dharmendra Death, Dharmendra Passes Away, Dharmendra Death Reason, Dharmendra Age
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com