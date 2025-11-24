शमशान घाट पहुंचे अमिताभ बच्चन, ईशा देओल और आमिर खान, देखें वीडियो

सुपरस्टार धर्मेंद्र के घर के बाहर एम्बुलेंस नजर आने के बाद अब सोशल मीडिया पर विले पार्ले शमशान घाट के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें आमिर खान, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ईशा देओल और पूरी देओल फैमिली पहुंचती हुई नजर आ रही है. इसके वीडियो वायरल होने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं. IANS की रिपोर्ट के अनुसार, धर्मेंद्र की 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने अपने घर में आखिरी सांस ली. इसके बाद से सोशल मीडिया पर फैंस इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं.

अमिताभ बच्चन पहुंचे शमशान घाट

विले पार्ले शमशान घाट में अमिताभ बच्चन अपने नाती अगस्तय नंदा के साथ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं. इसके अलावा आमिर खान और ईशा देओल को भी वहां पहुंचते हुए देखा जा सकता है.

गौरी खान और शाहरुख खान भी शमशान घाट में पहुंचे.

इसके अलावा धर्मेंद्र को आखिरी विदाई देने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं.