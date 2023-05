PBKS vs DC: Shikhar Dhawan का छलका दर्द, अपने इस फैसले पर जताया अफ़सोस, बताई हार की वजह

Shikhar Dhawan

Shikhar Dhawan After Lose vs DC: पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेले गए मुकाबले में पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनी. बल्लेबाज़ी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर्स वार्नर और पृथ्वी शॉ ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए टीम को ठोस शुरुआत देकर पंजाब किंग्स के सामने 213 रनों के विशाल लक्ष्य खड़ा करने में योगदान दिया. दिल्ली कैपिटल्स से 15 रन से हारने के बाद आईपीएल प्लेआफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन ने कहा (Shikhar Dhawan on Lose vs DC) कि उनके गेंदबाज पहले छह ओवर में अच्छी गेंदबाजी करने में नाकाम रहे .