मुंबई को लगा जोरदार झटका, जिस स्टार ऑलराउंडर की वापसी का था इंतजार, उस पर फिर लगा ब्रेक

मुंबई की रणजी टीम को अपने अनुभवी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी. उंगली की चोट से उबर रहे ठाकुर सोमवार से BKC कॉम्प्लेक्स में शुरू होने वाले एलीट राउंड 3 के मुकाबले में हरियाणा के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे.
सीजन के पहले राउंड से ठीक पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोटिल होने के बाद से ही ठाकुर मैदान से बाहर हैं. मुंबई टीम के साथ ट्रेनिंग में लौटने के बावजूद, वे अभी तक पूरी तरह से मैच खेलने के लिए फिट नहीं हो पाए हैं. शुरुआत में उम्मीद थी कि वे कम से कम पहले दो राउंड से बाहर रहेंगे, और टीम को उम्मीद थी कि वे हरियाणा के खिलाफ होने वाले मैच के लिए उपलब्ध हो जाएंगे.
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पिछले स्क्वॉड के साथ ही मैदान पर उतरेगी टीम
क्रिकइन्फो के अनुसार, मुंबई ने उनकी वापसी में जल्दबाजी न करने का फैसला किया है. टीम उसी स्क्वॉड के साथ उतरेगी जिसने अपने पिछले मैच में बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी.
34 वर्षीय ठाकुर आखिरी बार अगस्त के आखिर में वेस्ट ज़ोन की ओर से नॉर्थ ज़ोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में खेले थे. उस मैच में उन्होंने 14 ओवर में एक विकेट लिया था और अपनी इकलौती पारी में 10 रन बनाए थे, जिसमें वेस्ट ज़ोन को 54 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की कोशिशों के बीच, ठाकुर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की चल रही T20 इंटरनेशनल सीरीज में कमेंट्री करते हुए भी नजर आएंगे.
मुंबई ने अपने रणजी ट्रॉफी अभियान की शानदार शुरुआत की है. उन्होंने लगातार दो मैचों में पारी से जीत हासिल करके 14 अंक जुटाए हैं और एलीट ग्रुप D में टॉप पर पहुंच गए हैं. उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में चंडीगढ़ के खिलाफ एक पारी और 155 रनों से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी, और इसके बाद बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश को एक पारी और 97 रनों से हराया था.
कई खिलाड़ियों के उपलब्ध न होने के कारण, मुंबई अपनी टीम के संसाधनों का बहुत सावधानी से इस्तेमाल कर रही है. उप-कप्तान आयुष म्हात्रे हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं, जबकि ओपनर यशस्वी जायसवाल 'इंडिया ए' सीरीज में खेलने के बाद आगामी टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड में हैं. इस बीच, हरियाणा भी अपने शुरुआती दो मैच जीतकर इस मुकाबले में उतर रहा है, जिससे ग्रुप की शीर्ष दो टीमों के बीच भिड़ंत तय हो गई है.
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