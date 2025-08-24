AUS vs SA: कूपर कोनोली ने पंजा जड़ मचाया तहलका, ऑस्ट्रेलियाई के लिए महारिकॉर्ड बना वर्ल्ड क्रिकेट को चौंकाया

Cooper Connolly Big Record: ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर कूपर कोनोली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया. कूपर कोनोली के स्पिन जाल में अफ्रीकी टीम फंस गई और 155 रनों पर ऑल-आउट हुई और उसे अपने वनडे इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 431 का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया. अफ्रीकी टीम के बल्लेबाजों ने इस मैच में पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और टीम को 276 रनों की बड़ी हार का सामना करना पड़ा. इस दौरान कूपर कोनोली ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

कूपर कोनोली ने बनाया महारिकॉर्ड

कूपर कोनोली ने मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में अफ्रीकी टीम के खिलाफ 6 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए और 5 विकेट झटके और ऑस्ट्रेलियाई टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. कूपर कोनोली इसके साथ ही पहले ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर बन गए हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में पांच विकेट झटके.

इसके अलावा कोनोली, माइकल क्लार्क के बाद दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बाएं हाथ के फिंगर स्पिनर हैं, जिन्होंने वनडे में किसी पारी में पांच विकेट झटके हों. माइकल क्लार्क ने 2004 में दांबुला में श्रीलंका के खिलाफ 35 रन देते हुए 5 विकेट झटके थे. कूपर कोनोली का यह ऑस्ट्रेलिया के लिए पांचवां ही वनडे था, जिसमें उन्होंने पांच विकेट झटके हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 276 रनों से रौंदा

ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को मैके में खेले गए तीसरे वनडे मैच में 276 रन से रौंद दिया. ऑस्ट्रेलियाई टीम को सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था. भले ही सीरीज 2-1 से साउथ अफ्रीका के नाम रही, लेकिन अंतिम मुकाबले में शानदार जीत के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम लाज बचाने में कामयाब रही. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 50 ओवरों के खेल में महज दो विकेट खोकर 431 रन बना दिए.

ऑस्ट्रेलिया को ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की सलामी जोड़ी शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 34.1 ओवरों में 250 रन जुटाए. हेड 103 गेंदों में पांच छक्कों और 17 चौकों की मदद से 142 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कप्तान मिचेल मार्श भी 106 के स्कोर पर पवेलियन लौटे. कप्तान ने इस पारी में पांच छक्के और छह चौके लगाए.

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 36.3 ओवरों में दो विकेट खोकर 267 रन बना लिए थे. यहां से कैमरून ग्रीन ने एलेक्स कैरी के साथ तीसरे विकेट के लिए 164 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया. कैमरून ग्रीन 55 गेंदों में 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 118 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कैरी ने 37 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 50 रन की पारी खेली. विपक्षी खेमे से केशव महाराज और सेनुरन मुथुसामी को एक-एक विकेट हाथ लगा.

विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम महज 24.5 ओवरों में 155 रन पर सिमट गई. टीम ने 11 के स्कोर पर एडेन मार्करम का विकेट गंवा दिया था. मार्करम महज 2 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद साउथ अफ्रीका ने 8.1 ओवरों के खेल तक महज 50 के स्कोर पर चार विकेट गंवा दिए.

यहां से टोनी डी जॉर्जी ने डेवाल्ड ब्रेविस के साथ पांचवें विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन जॉर्जी (33) का विकेट गिरते ही एक बार फिर विकेटों का पतझड़ लग गया. ब्रेविस ने 28 गेंदों में पांच छक्कों और 2 चौकों की मदद से 49 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत के करीब नहीं ला सके. कूपर कोनोली ने अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए जेवियर बार्टलेट और सीन एबॉट को दो-दो सफलताएं हाथ लगीं.

(आईएएनएस से इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें: AUS vs SA: दक्षिण अफ्रीका के नाम हुआ इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया ने 276 रनों से रौंदा

यह भी पढ़ें: Cheteshwar Pujara: जब चेतेश्वर पुजारा ने क्रीज पर 'अंगद की तरह जम दिए थे पैर', टूटा था राहुल द्रविड़ का महारिकॉर्ड