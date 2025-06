What A Shot! विराट, बाबर, सचिन ने भी नहीं लगाया ऐसा 'कवर ड्राइव', जैसा होप ने स्टार्क की गेंद पर लगाया, VIDEO

Shai Hope, West Indies vs Australia, 1st Test: क्रिकेट के खेल में 'कवर ड्राइव' एक बहुत ही लोकप्रिय और खूबसूरत शॉट है. दुनिया भर में कुछ दिग्गज इस शॉट के लिए मशहूर हैं. जिसमें खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, बाबर आजम, मार्कस ट्रेस्कोथिक जैसे दिग्गजों का नाम इस शॉट के लिए बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है. ये खिलाड़ी काफी खूबसूरती के साथ इस शॉट को खेला करते थे. मगर बारबाडोस में कैरेबियन बल्लेबाज शाई होप ने जिस तरह से मिचेल स्टार्क के खिलाफ 'कवर ड्राइव' लगाया है. ये दिग्गज खिलाड़ी भी उनके इस शॉट का मुरीद हो जाएंगे.

शाई होप की तरफ से यह खूबसूरत नजारा वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी के दौरान पहली पारी में देखने को मिला. विपक्षी टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 28वां ओवर मिचेल स्टार्क डाल रहे थे. उनके सामने कैरेबियन बल्लेबाज शाई होप बल्लेबाजी के लिए तैयार थे. होप को क्रीज पर नया देख स्टार्क ने कुछ नया करने का प्रयास किया. ओवर की चौथी गेंद उन्होंने कोण बनाते हुए ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर डाली. जहां होप पहले से तैयार थे. स्टार्क के हाथ से गेंद छूटते ही होप ने पहला कदम आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाया और पंच करते हुए गेंद को कवर की दिशा में खूबसूरती के साथ प्लेस कर दिया. जिसके बाद वहां मौजूद हर शख्स इस शॉट को देख कुछ पल के लिए मदहोश हो गए. लोगों को उनकी सराहना में तालियां बजाते हुए पाया गया. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी होप के इस शॉट को देख अचरज में नजर आए और उन्हें मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा गया.

Shai Hope returns to Test cricket with his 1st boundary and it is a beauty!😍 #WIvAUS #FullAhEnergy pic.twitter.com/Tstt34O4D5