शाई होप के निशाने पर वेस्टइंडीज क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, लारा और गेल भी छूट जाएंगे पीछे

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच 12 अगस्त को तीसरा वनडे खेला गया था. इस मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने 120 रन की पारी खेली थी और टीम की 202 रन की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी. होप का वनडे फॉर्मेट में यह 18वां शतक था. जल्द ही वह वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं. शाई होप वनडे फॉर्मेट में वेस्टइंडीज के लिए पिछले कुछ सालों में वह टीम के लिए सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे हैं. वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के इतिहास में एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज हुए हैं. लेकिन, सभी को पीछे छोड़ते हुए होप एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ 12 अगस्त को लगाया शतक होप के करियर का 18वां वनडे शतक था. वेस्टइंडीज के लिए वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में फिलहाल वह तीसरे स्थान पर हैं. उनसे आगे महान बल्लेबाज ब्रायन लारा और क्रिस गेल हैं. लारा के वनडे फॉर्मेट में 19 शतक हैं. वहीं, गेल के नाम 25 शतक हैं.

होप दो शतक लगाते ही लारा को पीछे छोड़ देंगे. वहीं, गेल को पीछे छोड़ने के लिए उन्हें आठ शतक लगाने होंगे. होप फिलहाल 31 साल के हैं. टीम के कप्तान हैं. फिट हैं और फॉर्म में हैं. फॉर्म में निरंतरता बरकरार रही तो वह अगले 4-5 साल आसानी से खेल सकते हैं. ऐसे में क्रिस गेल के सर्वाधिक 25 शतक का रिकॉर्ड आसानी से तोड़ सकते हैं.

शाई होप ने अपने वनडे करियर का आगाज 2016 में किया था. अब तक 137 पारियों में इस टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ने 18 शतक और 29 अर्धशतक लगाते हुए 5,879 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 170 है. होप का औसत 50.24 है. 50 से ऊपर का औसत बेहतरीन माना जाता है.

