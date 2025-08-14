विज्ञापन
विशेष लिंक

शाई होप के निशाने पर वेस्टइंडीज क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, लारा और गेल भी छूट जाएंगे पीछे

शाई होप का वनडे प्रारूप में ऐसे ही बल्ला चलता रहा तो जल्द ही वह वेस्टइंडीज के लिए वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज जाएंगे.

Read Time: 2 mins
Share
शाई होप के निशाने पर वेस्टइंडीज क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, लारा और गेल भी छूट जाएंगे पीछे
Shai Hope
  • वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने पाकिस्तान के खिलाफ 12 अगस्त को 120 रन की पारी खेली थी.
  • होप ने अपना 18वां वनडे शतक लगाया और टीम की 202 रन की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
  • शाई होप वनडे में वेस्टइंडीज के लिए तीसरे स्थान पर हैं और दो शतक लगाकर ब्रायन लारा को पीछे छोड़ सकते हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच 12 अगस्त को तीसरा वनडे खेला गया था. इस मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने 120 रन की पारी खेली थी और टीम की 202 रन की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी. होप का वनडे फॉर्मेट में यह 18वां शतक था. जल्द ही वह वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं. शाई होप वनडे फॉर्मेट में वेस्टइंडीज के लिए पिछले कुछ सालों में वह टीम के लिए सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे हैं. वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के इतिहास में एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज हुए हैं. लेकिन, सभी को पीछे छोड़ते हुए होप एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ 12 अगस्त को लगाया शतक होप के करियर का 18वां वनडे शतक था. वेस्टइंडीज के लिए वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में फिलहाल वह तीसरे स्थान पर हैं. उनसे आगे महान बल्लेबाज ब्रायन लारा और क्रिस गेल हैं. लारा के वनडे फॉर्मेट में 19 शतक हैं. वहीं, गेल के नाम 25 शतक हैं.

होप दो शतक लगाते ही लारा को पीछे छोड़ देंगे. वहीं, गेल को पीछे छोड़ने के लिए उन्हें आठ शतक लगाने होंगे. होप फिलहाल 31 साल के हैं. टीम के कप्तान हैं. फिट हैं और फॉर्म में हैं. फॉर्म में निरंतरता बरकरार रही तो वह अगले 4-5 साल आसानी से खेल सकते हैं. ऐसे में क्रिस गेल के सर्वाधिक 25 शतक का रिकॉर्ड आसानी से तोड़ सकते हैं.

शाई होप ने अपने वनडे करियर का आगाज 2016 में किया था. अब तक 137 पारियों में इस टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ने 18 शतक और 29 अर्धशतक लगाते हुए 5,879 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 170 है. होप का औसत 50.24 है. 50 से ऊपर का औसत बेहतरीन माना जाता है.

यह भी पढ़ें- VIDEO: रोहित शर्मा ने स्टेज पर किया कमाल, ऐसा डांस मूव देख तो बॉलीवुड वाले भी हो जाएंगे हैरान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
West Indies, Shai Diego Hope, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com