VIDEO: रोहित शर्मा ने स्टेज पर किया कमाल, ऐसा डांस मूव देख तो बॉलीवुड वाले भी हो जाएंगे हैरान

Rohit Sharma And His Wife Ritika Sajdeh Dance Video: मौजूदा समय में टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा मैदान से जरुर दूर चल रहे हैं. इसके बावजूद वह सुर्खियों में बने हुए हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक विडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें उन्हें अपनी पत्नी रितिका सजदेह के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है. 'हिटमैन' शर्मा को यहां वेस्टर्न शेरवानी में देखा जा सकता है, जो उनके ऊपर खूब जच रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह भी काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं. उन्हें सिल्वर और ब्राउन कलर के लहंगे में देखा जा सकता है.

रितिका के भाई के शादी का बताया जा रहा है वीडियो

बताया जा रहा है कि यह वीडियो रितिका सजदेह के भाई कुणाल सजदेह के शादी का है. जिनका शादी साल 2023 में हुआ था. रोहित-रितिका के साथ डांस कर रही दूसरी महिला दुल्हन है. वायरल हो रहा है वीडियो इसलिए खास है. क्योंकि इसमें प्रैक्टिस और प्रोग्राम दोनों का वीडियो एक साथ साझा किया गया है.

Rohit Sharma is a better dancer than many Bollywood actor's.🙌🔥 pic.twitter.com/IxXQV6SABo — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) August 13, 2025

प्रोग्राम में शामिल लोग ही खुश

प्रोग्राम में शामिल लोगों को रितिका और रोहित के डांस को देख खुशी से झूमते हुए देखा जा सकता है. एक महिला तो अपनी खुशी पर काबू ही नहीं रख पाई. उसे जोर-जोर से तालियां बजाते हुए देखा जा सकता है.

Rohit Sharma and Ritika bhabhi from practicing dance at home to dancing on stage during Ritika's brother wedding.🔥❤️ pic.twitter.com/xfSQ5mE3JG — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) August 13, 2025

रोहित के रिटायरमेंट की खबरें हुई तेज

टेस्ट और टी20 प्रारूप को अलविदा कह चुके रोहित को लेकर वनडे प्रारूप से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. दरअसल, हाल ही में उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. जहां उनका पेट निकला हुआ नजर आ रहा है.

ऐसे में आलोचकों को बहाना मिल गया है. कुछ लोगों का कहना है कि जल्द ही वह वनडे प्रारूप से भी दूरी बना सकते हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया है कि अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले वनडे सीरीज के बाद वह इस फॉर्मेट को भी अलविदा कह सकते हैं.

यह भी पढ़ें- किसने करवाई थी सानिया चंडोक की अर्जुन तेंदुलकर से मुलाकात? नाम जानकर हो जाएंगे हैरान