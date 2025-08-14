विज्ञापन
VIDEO: रोहित शर्मा ने स्टेज पर किया कमाल, ऐसा डांस मूव देख तो बॉलीवुड वाले भी हो जाएंगे हैरान

Rohit Sharma And His Wife Ritika Sajdeh Dance Video: रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सजदेह का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें वह डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.

Rohit Sharma And His Wife Ritika Sajdeh Dance Video: मौजूदा समय में टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा मैदान से जरुर दूर चल रहे हैं. इसके बावजूद वह सुर्खियों में बने हुए हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक विडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें उन्हें अपनी पत्नी रितिका सजदेह के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है. 'हिटमैन' शर्मा को यहां वेस्टर्न शेरवानी में देखा जा सकता है, जो उनके ऊपर खूब जच रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह भी काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं. उन्हें सिल्वर और ब्राउन कलर के लहंगे में देखा जा सकता है.

रितिका के भाई के शादी का बताया जा रहा है वीडियो

बताया जा रहा है कि यह वीडियो रितिका सजदेह के भाई कुणाल सजदेह के शादी का है. जिनका शादी साल 2023 में हुआ था. रोहित-रितिका के साथ डांस कर रही दूसरी महिला दुल्हन है. वायरल हो रहा है वीडियो इसलिए खास है. क्योंकि इसमें प्रैक्टिस और प्रोग्राम दोनों का वीडियो एक साथ साझा किया गया है.

प्रोग्राम में शामिल लोग ही खुश

प्रोग्राम में शामिल लोगों को रितिका और रोहित के डांस को देख खुशी से झूमते हुए देखा जा सकता है. एक महिला तो अपनी खुशी पर काबू ही नहीं रख पाई. उसे जोर-जोर से तालियां बजाते हुए देखा जा सकता है.

रोहित के रिटायरमेंट की खबरें हुई तेज

टेस्ट और टी20 प्रारूप को अलविदा कह चुके रोहित को लेकर वनडे प्रारूप से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. दरअसल, हाल ही में उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. जहां उनका पेट निकला हुआ नजर आ रहा है.

ऐसे में आलोचकों को बहाना मिल गया है. कुछ लोगों का कहना है कि जल्द ही वह वनडे प्रारूप से भी दूरी बना सकते हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया है कि अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले वनडे सीरीज के बाद वह इस फॉर्मेट को भी अलविदा कह सकते हैं.

