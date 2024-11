Shahzaib Khan: कौन हैं शाहजेब खान? जिन्होंने एशिया कप में भारतीय गेंदबाजों को धोते हुए जड़ा शतक

Shahzaib Khan, India U19 vs Pakistan U19: एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2024 का तीसरा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां पाकिस्तान के युवा सलामी बल्लेबाज शाहजेब खान ने पारी का आगाज करते हुए शतक जड़ सबको अपना दीवाना बना दिया है. मौजूदा समय में वह ग्रीन टीम के लिए 110 गेंद में 95.45 की स्ट्राइक रेट से 105 रन बनाकर मैदान में जमे हुए हैं. इस बीच उनके बल्ले से पांच चौके और छह बेहतरीन छक्के निकले हैं. खबर लिखे जाने तक पाकिस्तान का स्कोर 39.2 ओवरों की समाप्ति के बाद दो विकेट के नुकसान पर 206 रन है.

शाहजेब खान का जन्म पाकिस्तान के मनसेहरा शहर में पांच अक्तूबर साल 2005 में हुआ था. उनकी मौजूदा उम्र 19 साल और 56 दिन है. शाहजेब बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं. इसके अलावा स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं.

