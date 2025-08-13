VIDEO: 35 वर्ष की उम्र में केन विलियमसन ने किया कमाल, हवा में करामात दिखाते हुए पकड़ा गजब का कैच

- केन विलियमसन मौजूदा समय में द हंड्रेड मेन्स कंपटीशन 2025 में लंदन स्पिरिट टीम के सदस्य हैं.
- 11 अगस्त को एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और लंदन स्पिरिट के बीच मुकाबला हुआ.
- 35 वर्षीय विलियमसन ने मैच के दौरान एक शानदार कैच पकड़ा, जो सभी का ध्यान आकर्षित किया.
Kane Williamson, The Hundred Mens Competition 2025: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन मौजूदा समय में द हंड्रेड मेंस कंपटीशन 2025 में शिरकत कर रहे हैं. जहां वह लंदन स्पिरिट की टीम का हिस्सा हैं. टूर्नामेंट का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला 11 अगस्त को मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और लंदन स्पिरिट के बीच एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया. जहां 35 वर्षीय विलियमसन ने एक हैरतअंगेज कैच पकड़ते हुए सबको हैरान कर दिया है. जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है.
86वीं गेंद पर दिखा यह कमाल
केन विलियमसन की तरफ से यह करिश्माई कैच 86वीं गेंद पर देखने को मिला. लंदन स्पिरिट की तरफ से जफर चौहान गेंदबाजी कर रहे थे. बल्लेबाजी के लिए मार्क चैपमैन तैयार थे. जफर ने गेंद को गुड लेंथ से टप्पा खिलाते हुए बाहर की तरफ निकाला. जहां चैपमैन ने गेंद को ऑफ साइड में धकेल कर कुछ रन लेने का प्रयास किया. मगर उनकी किस्मत खराब रही. गेंद बल्ले से टकराने के बाद हवा में उछल गई. जहां थर्टी यार्ड सर्कल के अंदर तैनात विलियमसन ने बाएं दिशा में एक लंबी छलांग लगाते हुए सबको हैरान कर दिया.
Sharp work from Kane Williamson 🤩#TheHundred pic.twitter.com/05FHkup6oZ— The Hundred (@thehundred) August 11, 2025
परिणाम यह रहा कि चैपमैन को निराश कदमों के साथ पवेलियन का रुख करना पड़ा. आउट होने से पूर्व उन्होंने पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल चार गेंदों का सामना किया. इस बीच 50.00 की स्ट्राइक रेट से महज दो रन बनाने में कामयाब रहे.
मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को मिली जीत
एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम 100 गेंदों में छह विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसका पीछा करते हुए लंदन स्पिरिट की टीम 100 विकेट के नुकसान पर छह विकेट के नुकसान पर 153 रन तक ही पहुंच पाई. लक्ष्य का पीछा करते हुए डेविड वॉर्नर ने 51 गेंदों में 71 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. नतीजन टीम को 10 रनों से नजदीकी शिकस्त का सामना करना पड़ा.
