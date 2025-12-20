हिटलर की रिहाई से लेकर वोटिंग की उम्र घटने तक, 20 दिसंबर की वो 10 बड़ी घटनाएं जिन्होंने दुनिया बदल दी

Delhi News: इतिहास के कैलेंडर में 20 दिसंबर की तारीख किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत मायने रखती है. भारत के नजरिए से देखें तो यह दिन करोड़ों युवाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक है. आज ही के दिन भारतीय लोकतंत्र ने अपनी 'युवा शक्ति' पर भरोसा जताते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया था. आइए जानते हैं 20 दिसंबर की उन बड़ी घटनाओं के बारे में जिन्होंने कूटनीति, राजनीति और समाज की दिशा बदल दी.

1. भारतीय युवाओं का 'महा-अधिकार' (1988)

20 दिसंबर 1988 को भारत के संसदीय इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव आया. संसद ने संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने वाले विधेयक को मंजूरी दी. इस फैसले ने न केवल करोड़ों युवाओं को वोट का अधिकार दिया, बल्कि देश की राजनीति में उनकी भागीदारी को अनिवार्य बना दिया.

2. एडोल्फ हिटलर की जेल से रिहाई (1924)

इतिहास का एक काला अध्याय भी आज ही के दिन शुरू हुआ था. साल 1924 में जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर को समय से पहले जेल से रिहा कर दिया गया. जेल में बिताए समय के दौरान ही उसने अपनी आत्मकथा 'मीन कैम्फ' (Main Kampf) लिखी थी. उसकी रिहाई ने आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी.

3. भारत-पाक परमाणु समझौता (1990)

तनावपूर्ण रिश्तों के बीच 1990 में आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान ने एक परिपक्व कूटनीति का परिचय दिया. दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि वे एक-दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे. यह समझौता आज भी दक्षिण एशिया में परमाणु स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.

4. तिरुपति का ऐतिहासिक मुकुट (1985)

धार्मिक इतिहास में भी आज का दिन खास है. 1985 में तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर को एक रत्नजड़ित मुकुट पहनाया गया था. उस समय इसकी कीमत 5.2 करोड़ रुपये आंकी गई थी, जो उस दौर के हिसाब से एक रिकॉर्ड था.

5. रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल की सत्ता (1757)

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को मजबूत करने वाला दिन 20 दिसंबर 1757 था, जब रॉबर्ट क्लाइव को आधिकारिक तौर पर बंगाल का गवर्नर बनाया गया. यहां से भारत के औपनिवेशिक काल की एक नई और सख्त शुरुआत हुई.

1942: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोलकाता पर जापानियों ने पहला हवाई हमला किया.

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोलकाता पर जापानियों ने पहला हवाई हमला किया. 1971: पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन—जनरल याह्या खां ने पद छोड़ा और जुल्फिकार अली भुट्टो राष्ट्रपति बने.

पुर्तगाल ने मकाउ क्षेत्र का नियंत्रण चीन को सौंप दिया, जिससे औपनिवेशिक शासन का एक और अध्याय समाप्त हुआ. 2020: नेपाल की राजनीति में उथल-पुथल—राष्ट्रपति ने संसद भंग कर मध्यावधि चुनाव की घोषणा की.

2024: हरियाणा के दिग्गज राजनीतिज्ञ और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन.

नेपाल की राजनीति में उथल-पुथल—राष्ट्रपति ने संसद भंग कर मध्यावधि चुनाव की घोषणा की. 2024: हरियाणा के दिग्गज राजनीतिज्ञ और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन.

