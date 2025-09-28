IND vs PAK Final: 'अभिषेक शर्मा-बुमराह नहीं...' फाइनल से पहले शाहिद अफरीदी-मोहम्मद यूसुफ को सता रहा इस खिलाड़ी का डर

Shahid Afridi on India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई में एशिया कप 2025 का खिताबी मैच खेला जाना है. पूरे देश को उम्मीद है कि टीम इंडिया ही इस ट्रॉफी को अपने नाम करेगी. फाइनल में अभिषेक शर्मा को लेकर पाकिस्तानी टीम में दहशत का माहौल है. पाकिस्तानी गेंदबाज अभिषेक से डरे हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को अपनी टीम की बैटिंग को लेकर टेंशन होने लगी है जिसकी वजह से उन्हें दुनिया के सामने ये मानना पड़ा की टीम इंडिया की गेंदबाजी यूनिट में एक ऐसा जादूगर हैं जो पाकिस्तान के बैटिंग यूनिट के लिए बड़ा खतरा है.

मैच से पहले टेंशन में अफरीदी और मो. यूसुफ

मैच से पहले तो अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ दोनों टेंशन में हैं की अभिषेक को कैसे आउट करें. इस बीच अफरीदी की मानें तो स्पिनर्स का रोल बहुत अहम होगा. अबरार के साथ नवाज और अबू को भी कमाल करना होगा. वहीं यूसुफ के मुताबिक अभिषेक के खिलाफ सलमान से कुछ ओवर करवाए जाने चाहिए लेकिन अफरीदी की टेंशन यही खत्म नहीं हुई उन्होंने आगे भारतीय गेंदबाजों को लेकर कहा की मुझे बुमराह की फिक्र नहीं है. मुझे कुलदीप की फिक्र है. मुझे वो बहुत पसंद और वो बीच के ओवर्स में हमारे बल्लेबाजों के लिए बड़ा खतरा है.

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में दिखाया है जलवा

अभिषेक ने एशिया कप 2025 में 51.50 की औसत और 204.63 के स्ट्राइक रेट से सबसे ज़्यादा 309 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक और 75 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है. ये सभी सुपर फोर चरण के दौरान बने हैं. इस साल टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में, अभिषेक ने आक्रामकता और निरंतरता दिखाई है. उन्होंने 11 मैचों में 53.45 की औसत और 211.51 के स्ट्राइक रेट से 588 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और चार अर्द्धशतक शामिल हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनके कुल आँकड़ों में 23 मैचों और 22 पारियों में 38.36 के औसत, 197.65 के स्ट्राइक रेट, दो शतक और पाँच अर्द्धशतक और 135 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ 844 रन शामिल हैं.

कुलदीप यादव एशिया कप 2025 में नंबर 1

कुलदीप यादव ने 6 मैचों में 9.85 की औसत से कुल 13 विकेट चटकाए हैं और एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में नंबर 1 पर हैं. भारतीय स्पिनरों ने पूरे टूर्नामेंट में अब तक 22 विकेट चटकाए हैं और उनकी इकॉनमी 6.35 की रही है, जो इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन है. कुलदीप यादव की गुगली पर पाक बल्लेबाज़ बार-बार उलझते रहे हैं.