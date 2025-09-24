Asia Cup 2025: 'अब हमारा ध्यान...', एशिया कप फाइनल से पहले शाहीन अफरीदी ने कर दिया बड़ा ऐलान

Shaheen Afridi on Asia Cup 2025 Trophy Win: पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ शाहीन शाह अफ़रीदी ने ज़ोर देकर कहा कि उनकी टीम कुल मिलाकर जीत के मामले में संघर्ष नहीं कर रही है, क्योंकि उन्होंने पिछले एक दर्जन मैचों में से ज़्यादातर में जीत हासिल की है उन्होंने स्वीकार किया कि हाल के मैचों में वे शीर्ष रैंकिंग वाली टीमों के ख़िलाफ़ नहीं जीत पाए हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने उनका ज़्यादा सामना नहीं किया है और कहा कि पाकिस्तान का पूरा ध्यान मौजूदा एशिया कप जीतने पर है

"ऐसा नहीं है कि हम जीत नहीं रहे हैं हमने अपने पिछले एक दर्जन मैचों में से ज़्यादातर जीते हैं यह सच है कि हम उच्च रैंकिंग वाली टीमों के ख़िलाफ़ नहीं जीते हैं, लेकिन हमारे हाल के ज़्यादातर मैच उनके ख़िलाफ़ नहीं रहे हैं हम यहाँ त्रिकोणीय सीरीज जीतने आए थे, और हमने उसे जीत लिया हम यहां एशिया कप जीतने आए हैं, और अब हमारा ध्यान सिर्फ़ इसी पर है," शाहीन शाह अफ़रीदी ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो के हवाले से कहा

पाकिस्तान गुरुवार को सुपर फ़ोर के अपने आखिरी मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगा बांग्लादेश के ख़िलाफ़ यह मैच फ़ाइनल के लिए उनके क्वालीफ़ाई में अहम भूमिका निभा सकता है अफ़रीदी ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पहल करने के महत्व पर भी ज़ोर दिया, जो अच्छी फ़ॉर्म में है उन्होंने पहले हमला करने और उन्हें गति पकड़ने का मौका न देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया

उन्होंने आगे कहा, "बांग्लादेश हाल ही में अच्छा क्रिकेट खेल रहा है जब भी आप ऐसी टीमों से खेलें, तो आपको पहले हमला करने की कोशिश करनी चाहिए आपको उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहिए अगर हमें उनसे आगे निकलना है, तो हमें तीनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा"

पाकिस्तान मंगलवार को अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में चल रहे एशिया कप के सुपर फ़ोर्स मुकाबले में श्रीलंका के ख़िलाफ़ पांच विकेट से शानदार जीत के साथ इस मुक़ाबले में उतरेगा पाकिस्तान की आधी टीम डगआउट में थी और उसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन तलत और नवाज़ ने संयम बनाए रखा और मेन इन ग्रीन को जीत की रेखा तक पहुंचाया नवाज़ ने 24 गेंदों पर नाबाद 38 रनों की आक्रामक पारी खेली, जबकि तलत ने अपना विकेट बचाए रखा और 30 गेंदों पर 32 रन बनाकर नाबाद लौटे