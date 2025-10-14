विज्ञापन
पाकिस्तान में कैसे मनाई जाती है दिवाली? इतनी है कुल हिंदू आबादी

Diwali Celebration In Pakistan: पाकिस्तान में भी लाखों हिंदू परिवार रहते हैं, कुछ लोगों के मन में सवाल होता है कि पाकिस्तान में दिवाली का त्योहार कैसे मनाया जाता है.

पाकिस्तान में धूमधाम से मनाया जाता है दिवाली का त्योहार

दिवाली का त्योहार आने वाला है, जिसे लेकर अभी से लोगों के घर लाइट्स से जगमगाने लगे हैं. दिवाली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है, इससे पहले लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और उन्हें खास तरह से सजाया जाता है. भारत में तो दिवाली एक बड़ा त्योहार है और इसका जश्न भी काफी शानदार होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कैसे दिवाली मनाई जाती है? आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में दिवाली के त्योहार पर क्या होता है और यहां कुल कितने हिंदू रहते हैं. 

पाकिस्तान में कैसे मनती है दिवाली?

पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है और यहां ज्यादातर आबादी मुस्लिमों की है. अब सवाल है कि हिंदू त्योहार दिवाली के दिन पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं और हिंदू कैसे पूजा करते हैं. दिवाली के दिन हिंदू धर्म के लोग घरों में दीपक जलाते हैं और मंदिर जाकर भी पूजा करते हैं. इसके अलावा घरों के बाहर रंगोली भी बनाई जाती है. पाकिस्तान में भी हिंदू उसी तरह से दिवाली मनाते हैं, जैसा कि भारत में मनती है. 

इस मंदिर में होता है उत्सव

पाकिस्तान के सिंध और कराची में धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है. इसके अलावा अमरकोट में भी दिवाली के दिन काफी खुशनुमा माहौल रहता है. यहां पर दिवाली के दिन मिठाई बांटी जाती है और रातभर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया जाता है. तमाम हिंदू परिवार एक साथ मिलकर भी ये त्योहार मनाते हैं. कराची में स्थित सबसे बड़े स्वामी नारायण मंदिर में इस त्योहार पर लोग माथा टेकने आते हैं. 

कितनी है हिंदू आबादी?

पाकिस्तान में पिछले कई सालों में हिंदू आबादी तेजी से कम हुई है, लेकिन अब भी लाखों हिंदू यहां रहते हैं. पाकिस्तान में मेघवार, कोली, वाल्मीकि और भील जैसी अनुसूचित जातियों वाले हिंदू भी रहते हैं. कुल आबादी की बात करें तो पाकिस्तान में हुई साल 2017 की जनगणना के यहां रहने वाले हिंदुओं की संख्या करीब 45 लाख थी. हालांकि इस जनगणना को लेकर सवाल खड़े हुए थे और कुछ रिपोर्ट्स में हिंदू आबादी को 60 से 70 लाख तक बताया जाता है. 

