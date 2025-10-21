मोहम्मद रिजवान से भी छीनी गई पाक टीम की कप्तानी, PCB ने फिर से पुराने घोड़े पर लगाया दांव

Shaheen Afridi Replaces Mohammad Rizwan As Pakistan ODI Captain: पड़ोसी देश पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिना कोई आधिकारिक कारण बताए मोहम्मद रिजवान से वनडे फॉर्मेट की कप्तानी छीन ली है. उनकी जगह पर बोर्ड ने एक बार फिर से पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के दामाद शाहीन अफरीदी पर भरोसा जताया है. पीसीबी की तरफ से उन्हें वनडे फॉर्मेट का नया कप्तान नियुक्त किया गया है.

शाहीन अफरीदी के पास टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी करने का है अनुभव

ऐसा नहीं है कि शाहीन अफरीदी पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगुवाई करने जा रहे हैं. वह पहले भी पाक टीम की इंटरनेशनल क्रिकेट में अगुवाई कर चुके हैं. 25 वर्षीय तेज तर्रार तेज गेंदबाज को पिछले साल जनवरी 2024 में न्यूजीलैंड दौरे पर टी20 फॉर्मेट के तहत कप्तान बनाया गया था. मगर उनकी अगुवाई में टीम का प्रर्दशन कुछ खास नहीं रहा.

हाल यह रहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ उस दौरान पाकिस्तान की टीम को 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 4-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था. जिसके बाद उनसे टीम की कप्तानी छीन ली गई.

कप्तान के तौर पर रिजवान का वनडे फॉर्मेट में प्रदर्शन

बात करें कप्तान के तौर पर मोहम्मद रिजवान के प्रदर्शन के बारे में तो उनकी देखरेख में ग्रीन टीम ने कुल 20 वनडे मुकाबले खेले. इस बीच पाक टीम को 9 मुकाबलों में कामयाबी मिली, जबकि 11 मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा. उनकी देखरेख में टीम का जीत प्रतिशत 45 का रहा.

कप्तान के तौर पर रिजवान का वनडे फॉर्मेंट में बल्ले से प्रदर्शन

वहीं बात करे कप्तान के तौर पर रिजवान के बल्लेबाजी प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने ग्रीन टीम के लिए 18 पारियों में 41.66 की औसत से 625 रन बनाए. इस बीच उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक निकले. 122 रनों की खेली गई नाबाद शतकीय पारी बतौर कप्तान वनडे फॉर्मेट के एक मैच में उनकी खेली गई सर्वोच्च पारी रही.

