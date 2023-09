IND vs PAK: शाहीन अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह को दिया सबसे खास तौफा, क्रिकेट जगत कर रहा तारीफ

वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच चिर प्रतिद्वंदी के तौर पर मुकाबला होता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट (Pakistan Cricket Share Shaheen Afridi Video) ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ शाहीन शाह अफरीदी भारतीय तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह (Shaheen Afridi Congratulate Jasprit Bumrah for becoming a father) को एक डब्बा थमाते हुए नज़र आते हैं और इस दौरान उन दोनों के बीच हल्की सी बातें होती हुई भी देखी जा सकती हैं. वीडियो के कैप्शन में लिख गया है, 'खुशियाँ फैलान,,, शाहीन अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह को पिता (Shaheen Afridi Gifted Bumrah For Being a Father) बनने पर मुस्कुराहट दी यानि की उन्हें बधाई दी.

भारत और पाकिस्तान के बीच अभी विराट कोहली (8) और केएल राहुल और (17) रन बनाकर क्रीज़ पर हैं. सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (56) और शुभमन गिल (58) अर्धशतक जड़ने के बाद पवेलियन लौट गए हैं. इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का ग्रुप मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ गया था.