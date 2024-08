शाहबाज अहमद ने की शादी, रिसेप्शन में पहुंचे क्रिकेटर से लेकर दिग्गज नेता, क्या आपने देखीं तस्वीरें?

Shahbaz Ahmed Gave his Wedding Reception: भारत के हरफनमौला क्रिकेटर शाहबाज अहमद ने अपने विवाह का रिसेप्शन दिया, जिसमें कई क्रिकेटर व राजनीतिक नेता आशीर्वाद देने पहुंचे. शहबाज अहमद ने भारत के लिए भी 3 वनडे और 2 टी20 मैच खेले हैं. नदीम इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं. नदीम ने पलवल के 'टॉकिंग ट्रीस बैंक्वेट' में आयोजित समारोह में मीडिया से बताया कि क्रिकेट का जूनून उन्हें अपने परिवार से ही मिला. मेवात के शिकरावा निवासी शाहबाज अहमद को तीसरी कक्षा में ही क्रिकेट में बेहद दिलचस्पी थी. उनके घर में पिता और दादा भी क्रिकेट प्रेमी थे.

शाहबाज अहमद को वर्ष 2017 में बंगाल क्रिकेट टीम अंडर-23 में चुना गया था. नदीम ने साल 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू किया था. तीस वर्षीय शहबाज ने एक कश्मीरी लड़की से शादी की है, जिनका नाम डॉ. शाइस्ता अमीन है. शाहबाज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि, "मेरी शादी 6 अगस्त को हो गई थी. आज रिसेप्शन है। पिछले साल जब हमने अपनी बहन की शादी की थी, तब भी हम पलवल में ही थे. इस जगह अच्छी सुविधाएं और हमें यह जगह निकट भी पड़ती है."

मालूम हो कि, शाहबाज अहमद मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं. उन्होंने अपने करियर पर बात करते हुए बताया, "भगवान की कृपा से, मैं अब तक आईपीएल और इंडिया के लिए खेल चुका हूं. भारत में इस समय खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं. इस समय पेरिस ओलंपिक में भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है."

