VIDEO: राहुल द्रविड़ की बल्लेबाजी तो बहुत देखी होगी, अब उनकी दनदनाती तेज गेंदबाजी भी देख लीजिए

Rahul Dravid bowled fast in NCA: भारतीय पूर्व दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को लोगों ने अक्सर मैदान में बल्लेबाजी करते हुए देखा होगा. मगर गेंदबाजी करते हुए वह शायद ही कभी नजर आए हैं. लोगों के जेहन में अक्सर यह सवाल रहता है कि राहुल द्रविड़ अगर गेंदबाजी करते तो उनका एक्शन कैसा होता. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब आ गया है.

सोशल मीडिया पर राहुल द्रविड़ का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह एनसीए में ग्राउंड स्टाफ के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, इसमें खास बात जो है वह यह है कि यहां वह बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. यहां उनका गेंदबाजी एक्शन किसी पेशेवर तेज गेंदबाज की तरह नजर आ रहा है.

Rahul Dravid playing cricket with the Ground Staffs of NCA. 🌟 pic.twitter.com/y2tXJKGNbW

फैंस को अपने चहेते स्टार का यह वीडियो खूब भा रहा है. लोग उनके इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और अपने विचार भी साझा कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

@Ranjanparmar000 नाम के फैन ने लिखा है, ''शानदार.''

@kawinkn नाम के चाहने वाले ने लिखा है, ''दीवार मैदान में.''

Walls on the ground

@dkarthiks नाम के शख्स ने अपनी भावना जाहिर करते हुए लिखा है, ''उनका रन-अप बहुत स्मूथ है.''

Very smooth run up he has