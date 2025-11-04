रिंकू सिंह ने दी जन्मदिन की बधाई तो किंग खान ने दाग दिया यह बड़ा सवाल

शाहरुख खान ने 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाया है. बॉलीवुड सुपरस्टार को उनके जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर फैंस ने शुभकामनाएं दी. वहीं मंगलवार को किंग खान ने बधाइयों के लिए फैंस का धन्यवाद दिया. जिन लोगों ने शाहरुख को बधाई दी उनमें भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह भी शामिल थे. रिंकू ने एक्स पर लिखा था,"अब तक के सर्वश्रेष्ठ. जन्मदिन मुबारक हो सर." इस पर शाहरुख ने जवाब दिया,"धन्यवाद रिंकू. ढेर सारा प्यार" इस दौरान किंग खान ने रिंकू से सवाल भी दाग दिया और उनसे पूछा,"शादी कब है?" बता दें, रिंकू सिंह की 8 जून को सांसद प्रिया सरोज से सगाई हुई थी.

Thank u Rinku. Lots of love… and shaadi kab hai? https://t.co/2vVclWdVP4 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 4, 2025

इससे पहले, अगस्त में एक इंटरव्यू में, रिंकू ने आखिरकार समाजवादी पार्टी की नेत्री प्रिया सरोज से मुलाकात के पीछे की कहानी का बताई थी. न्यूज 24 से बातचीत में रिंकू ने कहा था,"इसकी शुरुआत 2022 में कोविड के सालों में हुई जब आईपीएल मुंबई में था."

रिंकू ने आगे बताया था,"मेरे पास एक फैन पेज था, जिसपर प्रिया की उसके गांव में वोटिंग को लेकर एक फोटो डाली थी. प्रिया की बहन तस्वीरें और वीडियो शूट करती है, इसलिए मुझे लगता है कि उसने मदद के लिए फैन पेज से एक फोटो लगाने के लिए कहा था. मैंने फोटो देखी और मुझे वह पसंद आई.मुझे लगा कि वह मेरे लिए परफेक्ट है. मैंने उसे मैसेज भेजने के बारे में सोचा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह सही नहीं होगा."

रिंकू ने खुलासा किया कि इंस्टाग्राम पर उसकी कुछ तस्वीरें पसंद आने के बाद ही उसने प्रिया को मैसेज किया था. रिंकू ने कहा,"उसे मेरी कुछ तस्वीरें पसंद आईं. फिर मैंने उसे इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट किया और इस तरह यह सब शुरू हुआ. फिर हमने बात करना शुरू कर दिया. एक या दो हफ्ते में, हम नियमित रूप से बात करने लगे, मैच से पहले बात करने लगे."

बता दें, रिंकू सिंह अभी टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं. पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए उन्हें अभी तक प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है. रिंकू ने भारत के लिए आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था.

