PAK vs ENG: 154/9 पर खत्म लग रही थी कहानी, फिर शादाब खान ने खेली ऐसी पारी कि इंग्लैंड से छीन ली जीत

शादाब खान ने कमाल कर दिया है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक हारी हुई बाजी में पाकिस्तान को जीत दिलाई है. पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच जारी वनडे ट्राई सीरीज का चौथा मुकाबला रविवार (25 अक्टूबर 2026) को लाहौर में खेला गया. जहां इंग्लैंड की तरफ से जीत के लिए मिले 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 33.5 ओवरों में 154 रन के योग पर नौ विकेट गंवा दिए थे. यहां से उन्होंने पारी को संवारना शुरू किया और टीम को जीत दिलाकर ही वापिस आए. टीम के लिए उन्होंने आठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 96 गेंदों का सामना किया. इस बीच 117.70 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 113 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 13 चौके और पांच खूबसूरत छक्के देखने को मिले. विनिंग शॉट हारिस रऊफ ने लगाया. उन्होंने चौका जड़ते हुए टीम को जीत दिलाई.

साद बेग और आगा सलमान ने भी जीता दिल

शादाब खान के अलावा चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए साद बेग ने 22 गेंदों में 32 रनों का योगदान दिया. उनके अलावा पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए आगा सलमान 49 गेंद में 26 रन बनाने में कामयाब रहे. बाकी के बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने रनों के लिए जूझते हुए नजर आए. बाबर आजम केवल 10 रन बनाकर आउट हुए.

जेमी ओवर्टन ने चटकाए तीन विकेट

इंग्लैंड की तरफ से आज के मुकाबले में जेमी ओवर्टन ने सर्वाधिक तीन सफलता प्राप्त की. उनके अलावा गस एटकिंसन और लियाम डॉसन के खाते में क्रमशः दो-दो विकेट आए. हेनरी क्रोकंब और विल जैक्स ने एक-एक सफलता प्राप्त की. सैम करन को कोई विकेट नहीं मिला.

