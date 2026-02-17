Scotland vs Nepal Live Score: पहले बल्लेबाजी कर रही स्कॉटलैंड, जानें पल-पल का अपडेट

Scotland vs Nepal Live Score: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 33वां मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्कॉटलैंड और नेपाल के बीच खेला जा रहा है. दोनों ही टीमें सुपर-8 की रेस से बाहर हो चुकी हैं. दोनों ही टीमें जीत के साथ अपने वर्ल्ड कप अभियान का अंत करना चाहेंगीं. इस मुकाबले में नेपाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. (Live Scorecard)

ऐसी हैं दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

स्कॉटलैंड (प्लेइंग इलेवन): जॉर्ज मुन्से, माइकल जोन्स, ब्रैंडन मैकमुलेन, रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, माइकल लीस्क, मैथ्यू क्रॉस (डब्ल्यू), मार्क वॉट, ओलिवर डेविडसन, ब्रैड व्हील, ब्रैड करी

नेपाल (प्लेइंग इलेवन): कुशल भुर्टेल, आसिफ शेख (विकेटकीपर), रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, लोकेश बाम, संदीप जोरा, गुलसन झा, सोमपाल कामी, नंदन यादव, संदीप लामिछाने