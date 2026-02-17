T20 World Cup 2026: सुपर 8 के लिए ये 5 टीमें हुई कंफर्म, अब 3 स्पॉट के लिए पांच टीमों की बीच मुकाबला, जानें पूरा समीकरण

T20 World Cup 2026 suepr 8 Qualification Scenarios: टी-20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज सुपर 8 में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बनी थी, जबकि भारत ने पाकिस्तान को हराकर ग्रुप A से दूसरी टीम के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली. साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और श्रीलंका ने भी आखिरी 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब सुपर 8 में तीन जगह अभी भी खाली हैं, कौन सी टीमें मुकाबले में हैं, उनके क्या चांस हैं, और उन्हें क्वालीफाई करने के लिए क्या करना होगा? जानते हैं टीमों को बीच क्या है समीकरण.

इन टीमों के बीच है लड़ाई

ऑस्ट्रेलिया: ग्रुप B में 2 पॉइंट्स, +0.414 NRR

श्रीलंका से 8 विकेट से हारने के बाद, ऑस्ट्रेलियाई टीम पर सुपर 8 से बाहर होने का खतरना मंडराने लगा है. T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान से 3-0 से हार मिली और अब टी-20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब लग रहा है. वे अब दुआ कर रहे होंगे कि आयरलैंड ज़िम्बाब्वे को हराकर आगे बढ़ने की अपनी थोड़ी सी उम्मीद बनाए रखे. और अगर ऐसा होता है, तो ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले ओमान पर एक मज़बूत, NRR बढ़ाने वाली जीत की ज़रूरत होगी और उम्मीद करनी होगी कि श्रीलंका ज़िम्बाब्वे को अच्छी तरह से हरा देगा. फिर ऑस्ट्र्रेलिया की बाजी पूरी तरह से NRR पर निर्भर होगी.

पाकिस्तान: ग्रुप A में 4 पॉइंट्स, -0.139 NRR

पाकिस्तान का सुपर 8 में क्वालिफ़ाई करना उनके अपने हाथ में है. पाकिस्तान को आखिरी ग्रुप A मैच में जीत उनके लिए अगले स्टेज में जगह पक्की कर देगी. लेकिन हार मिली तो फिर पाकिस्तान के लिए सुपर 8 में जाना मुश्किल होगा. 2009 के चैंपियन का अब तक का प्रदर्शन, खासकर बल्ले से, कुछ खास नहीं रहा है.

अफ़गानिस्तान: ग्रुप C में 2 पॉइंट्स, -0.215 NRR

अफ़गानिस्तानअभी भी रेस में है, न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ़्रीका से लगातार हार के बाद UAE पर एक ज़रूरी जीत ने उनके कैंपेन को ज़िंदा रखा है. अब कनाडा का पहला मैच न्यूज़ीलैंड से होने वाला है, अफ़गानिस्तान की उम्मीदें उसी नतीजे पर टिकी हैं. अफगानिस्तान को कनाडा की जीत चाहिए और अपना नेट रन रेट सुधारने और सुपर 8 में जगह पक्की करने के लिए उन्हें कनाडा के ख़िलाफ़ खुद भी एक बड़ी जीत दर्ज करनी होगी.

न्यूज़ीलैंड: ग्रुप D में 4 पॉइंट्स, +0.701 NRR

कीवी टीम ग्रुप D से क्वालिफ़ाई करने के लिए अच्छी स्थिति में है. उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत अफ़गानिस्तान पर 5 विकेट से जीत के साथ की थी और इसके बाद UAE पर 10 विकेट से जीत हासिल की. ​​साउथ अफ़्रीका से हार एक झटका उन्हें लगा है लेकिन समीकरण साफ़ है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कनाडा को किसी भी अंतर से हराना होगा.

UAE: ग्रुप D में 2 पॉइंट्स, -0.797 NRR

ग्रुप D में अभी UAE के पास आगे बढ़ने का बहुत कम मौका है, लेकिन फिर भी उनके लिए एक समीकरण बन रहा है. हालांकि, उनकी किस्मत का फैसला 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके आखिरी मैच से एक दिन पहले हो सकता है. अगर न्यूज़ीलैंड कनाडा को हरा देता है, तो ग्रुप D के टॉप दो का फैसला हो जाएगा. लेकिन अगर कनाडा बड़ी जीत हासिल करता है, तो UAE को आगे बढ़ने के लिए साउथ के खिलाफ खुद बड़ी जीत हासिल करनी होगी. इस अभियान में अब तक यूएई को एकमात्र जीत कनाडा के खिलाफ मिली थी.

ज़िम्बाब्वे: ग्रुप B में 4 पॉइंट्स, +1.984 NRR

ज़िम्बाब्वे ने टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया. उन्होंने अपने पहले दो मैच जीते हैं और कड़े ग्रुप C में बढ़त बना ली है. इसके बाद आयरलैंड और फिर श्रीलंका का नंबर आता है. ज़िम्बाब्वे ने कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया पर T20 वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त जीत के साथ अपने क्रिकेट इतिहास का एक और यादगार चैप्टर लिखा है.

आयरलैंड: ग्रुप B में 2 पॉइंट्स, +0.150 NRR

आयरलैंड की सुपर 8 में जगह बनाने की उम्मीदें खतरे में हैं. तीन मैचों में उनकी एकमात्र जीत ओमान के खिलाफ आई है. अगर वे मंगलवार को जिम्बाब्वे को हरा भी देते हैं, तो भी उन्हें उम्मीद करनी होगी कि ग्रुप के दूसरे नतीजे उनके पक्ष में जाएं.

कनाडा: ग्रुप D में 0 पॉइंट्स, -1.526 NRR

कनाडा अपने दोनों शुरुआती गेम हारने के बावजूद, पूरी तरह से अभी भी सुपर 8 में जगह बनाने का मौका रखता है.कनाडा ने इस टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाया है. कनाडा टीम को हार जरूर मिली है लेकिन इस टीम के खिलाड़ियों ने बड़ी टीमों के खिलाफ संघर्ष दिखाने का काम किया है. न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ आने वाले मैचों में बड़ी जीत से उन्हें कुछ उम्मीद दे सकती है.

USA: ग्रुप A में 4 पॉइंट्स, 0.788 NRR

USA ने ग्रुप स्टेज में अपने मैच खत्म कर लिए हैं, लेकिन अब वे इंतज़ार और उम्मीद कर रहे हैं. ग्रुप A में अपने चार गेम में, वे भारत के खिलाफ़ शानदार प्रदर्शन के बावजूद पीछे रह गए, खासकर शैडली वैन शल्कविक ने डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ़ 4/25 विकेट लेकर बेहतरीन खेल दिखाया था. इसके अलावा यूएसए को पाकिस्तान से 32 रन से हार मिली, लेकिन इसके बाद नीदरलैंड्स पर 93 रन की जीत ने उन्हें टूर्नामेंट में जीवित रखा है. अपने आखिरी ग्रुप गेम में, संजय कृष्णमूर्ति के 33 गेंदों पर नाबाद 68 रन की मदद से, उन्होंने नामीबिया को 31 रन से हराया. वैन शल्कविक अभी टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 13 विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं. हालांकि यूएसए का पहुंचना ने के बराबर दिख रहा है.

नीदरलैंड: ग्रुप A में 2 पॉइंट्स, -1.352 NRR

नीदरलैंड को शायद 18 फरवरी को अपना आखिरी ग्रुप A मैच खेलने से एक घंटे पहले अपनी किस्मत का पता चल जाएगा. नीदरलैंड उम्मीद करेंगे कि बिना जीत वाली नामीबिया पाकिस्तान को हरा दे और भारी उलटफेर कर दे. , जबकि नीदरलैंड भारत पर जीत हासिल करने में सफल रहे, भारत को हराना नीदरलैंड के लिए आसान नही होगा.

सुपर 8 की रेस में कौन सी टीमें हैं ?

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे की टीमें सुपर 8 में पहुंचने की रेस में बनी हुई है. इन सभी टीमों को अपने मैच के अलावा दूसरी टीमों के परिणाम पर निर्भर रहना होगा.

ये टीमें हुई सुपर 8 से बाहर !

स्कॉटलैंड, नेपाल, ओमान, नामीबिया, इटली, कनाडा की टीमें पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं, वहीं, अफगानिस्तान, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, यूएई ने एक-एक मैच जीता है और उन्हें अब भी चमत्कार की उम्मीद है. लेकिन ऐसा होना न के बराबर दिख रहा है.