बड़ा धमाका करने के लिए सऊदी क्रिकेट महासंघ और अमेरिकी लीग ने मिलाया हाथ

सऊदी अरब क्रिकेट महासंघ और डलास स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट लीग ने 2028 में लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर क्रिकेट को मजबूत करने और खिलाड़ियों के लिए सुगम राह तैयार करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है.

सऊदी क्रिकेट महासंघ और अमेरिकी लीग के बीच करार
  • सऊदी अरब क्रिकेट और राष्ट्रीय क्रिकेट लीग ने 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक्स के लिए साझेदारी की घोषणा की है.
  • इस साझेदारी का उद्देश्य जमीनी स्तर पर क्रिकेट को मजबूत करना और खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना है.
  • सहयोग के तहत स्कूल कार्यक्रम, कोचिंग, अंपायरिंग प्रमाणन और तकनीकी विशेषज्ञता का आदान-प्रदान किया जाएगा.
सऊदी अरब क्रिकेट महासंघ और डलास स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट लीग ने 2028 में लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर क्रिकेट को मजबूत करने और खिलाड़ियों के लिए सुगम राह तैयार करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है. लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों से क्रिकेट 128 वर्ष बाद इस खेल महाकुंभ में वापसी करेगा.

यह साझेदारी स्कूल और सामुदायिक कार्यक्रमों, कोचिंग और अंपायरिंग प्रमाणन, तकनीकी विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और उत्तरी अमेरिका में एनसीएल कार्यक्रमों के माध्यम से सऊदी अरब के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर केंद्रित होगा. इनमें कॉलेजिएट क्रिकेट लीग और पाथ टू क्रिकेट प्रो टैलेंट हंट शामिल हैं, जिनका उद्देश्य अगली पीढ़ी के पेशेवर खिलाड़ियों को तैयार करना है.

एनसीएल के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने कहा, 'यह क्रिकेट के प्रति साझा जुनून और इसके भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण वाले दो देशों को जोड़ने वाला सेतु है. हम युवा खिलाड़ियों के लिए स्थानीय स्तर से लेकर विश्व मंच तक पहुंचने के वास्तविक अवसर पैदा कर रहे हैं.'

सऊदी अरब में हाल के वर्षों में क्रिकेट में लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है. एसएसीएफ ने कहा कि एनसीएल के साथ साझेदारी से विकास कार्यक्रमों में तेजी आएगी जिससे उभरती प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने में मदद मिलेगी.

USA, Cricket
