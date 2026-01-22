11 चौके, 5 छक्के, शतक ठोक सरफराज खान ने पूरा किए फर्स्ट क्लास में 5000 रन

Sarfaraz Khan, Mumbai vs Hyderabad: रणजी ट्रॉफी 2026 (Ranji Trophy 2026) के ग्रुप डी का एक रोमांचक मुकाबला 22 जनवरी से मुंबई और हैदराबाद के बीच हैदराबाद में खेला जा रहा है. जहां टीम इंडिया के होनहार बल्लेबाज सरफराज खान (Sarfaraz Khan) का बल्ला जमकर चला है. यहां वह केवल शतक बनाने में ही कामयाब नहीं हुए हैं, बल्कि एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है. उन्होंने फर्स्ट क्लास में 5000 रन पूरे कर लिए हैं.

142 रन बनाकर नाबाद हैं सरफराज खान

मुंबई की तरफ से पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सरफराज खान इस मुकाबले में बेहद अच्छे टच में नजर आए. उनके उम्दा खेल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि स्टंप तक वह 164 गेंदों में 86.58 की स्ट्राइक रेट से 142 रन बनाकर नाबाद हैं. इस बीच उनके बल्ले से 11 चौके और पांच छक्के निकले हैं.

सरफराज खान का फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर

खबर लिखे जाने तक सरफराज खान ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल 61 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 91 पारियों में 63.15 की औसत से 5005 रन निकले हैं. सरफराज के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 17 शतक और 16 अर्धशतक दर्ज है. 301 रनों की खेली गई नाबाद तीहरी शतकीय पारी उनकी एक मैच की एक पारी में खेली गई सर्वोच्च पारी है.

भारत की तरफ से छह टेस्ट मैच खेल चुके हैं सरफराज खान

सरफराज खान भारत की तरफ से छह टेस्ट मुकाबले भी खेल चुके हैं. मगर मौजूदा समय में वह भारतीय टीम में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक देश के लिए उन्होंने कुल छह टेस्ट मुकाबले खेल हैं. इस बीच उनके बल्ले से 11 पारियों में 37.10 की औसत से 371 रन निकले हैं. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम एक शतक और तीन अर्धशतक दर्ज है.

